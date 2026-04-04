Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
03.04.2026, 21:25

На 100-м году жизни умер ветеран Великой Отечественной войны из Актау

Общество 0 2 429 Сергей Кораблев

По информации Центра общественных коммуникаций, на 100-м году жизни умер ветеран Великой Отечественной войны Василий Иванович Салазкин, сообщает Lada.kz.

Фото Lada.kz
Фото Lada.kz

О смерти Василия Салазкина стало известно сегодня, 3 апреля. Ему было 99 лет.

Он отправился на фронт в 14 лет и проявил героизм в составе Первого Дальневосточного фронта.

Часто в интервью журналистам фронтовик рассказывал о военных годах и подвигах товарищей. Отмечал, что на фронте зачастую приходилось приспосабливаться: делать из деревьев палатки, использовать шинель как постель или защиту от ветра и дождя. Конечно же, ветеран вспоминал и о самих боевых действиях, нескончаемых артподготовках на рассвете, японских частях, которые не сдавались даже после войны, а также о наших частях, охранявших склады, железные дороги и заставы.

Фронтовик был награждён орденом «Отечественной войны II степени» и медалями «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и «Маршала Советского Союза Жукова Г. К.». Несмотря на тяготы фронта, он работал в послевоенные годы на благо страны.

Чуть меньше месяца назад, 11 марта текущего года, фронтовик обратился к жителям Мангистау и всего Казахстана. Он напомнил соотечественникам о том, как важно ценить мирную жизнь и не забывать о высокой цене, которой она была завоевана.

Василий Иванович подчёркивал, что тяжёлые годы войны стали серьёзным испытанием для всего народа, однако именно благодаря мужеству и самоотверженности солдат удалось отстоять свободу и будущее страны.

Ветеран отметил, что сегодня, когда ситуация вокруг нестабильна и приходят тревожные новости, особенно важно сохранять мир, единство и стабильность. Он подчеркнул, что современное поколение должно помнить историю, уважать подвиг ветеранов и с ответственностью относиться к будущему своей страны.

Каждый год 9 мая музыканты оркестра Военно-морских сил под окнами дома фронтовика исполняли его любимые композиции военных лет, включая легендарную «Катюшу» и «С Днём Победы».

Как сообщили в Актауском гарнизоне, в Актау проживает еще один ветеран ВОВ - Ольга Платоновна Заривняк.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь