Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
04.04.2026, 09:34

«Как это оценивают?»: мама школьника из Актау пожаловалась на непрозрачность олимпиад «Дарына»

Наталья Вронская

В редакцию Lada.kz обратилась мама ученика младших классов, которая уже не первый раз вместе с ребёнком участвует в онлайн-олимпиадах центра «Дарын». По её словам, после каждого прохождения у неё остаётся всё больше вопросов к системе оценивания.

Иллюстративное фото. Сгенерировано с помощью ИИ
Иллюстративное фото. Сгенерировано с помощью ИИ

Женщина рассказывает, что неоднократно пыталась разобраться в результатах: обращалась к учителю, чтобы понять, в каких заданиях ребёнок допустил ошибки, однако педагоги сами не совсем понимают, по какому принципу присуждаются дипломы 1, 2 и 3 степени.

Я не понимаю, как выставляются баллы. Кто это проверяет люди или компьютер?! Учитывается ли количество затраченного времени? Если да, то в какую сторону? Например, у меня ребенок в 1 классе. Он читает медленно. Если вдруг мы прошли тест из 10 заданий за 5 минут, возникнут ли у «жюри» сомнения или, наоборот, чем меньше потрачено времени, тем лучше?! Просто уже который год сижу рядом с сыном, когда он отвечает и, честно говоря, контролирую, если он вдруг хочет написать неправильный ответ. Я с ним еще раз обсуждаю, пока он не приходит к верному решению. Однако ни разу мы не получили 1 место. Посмотреть, где ошиблись, тоже невозможно. В день оглашения результатов в личном кабинете можно скачать только диплом и сертификат. Заметила на третий раз, что сын расстроился. Он не понимает, почему опять не «отлично», а я не могу ему ничего на это ответить, поэтому и решила написать вам, - рассказала в письме родительница Актау.  

По её словам, отсутствие прозрачности в проверке работ и понятной обратной связи вызывает сомнения у многих родителей.

В связи с этим редакция направила официальный запрос в Республиканский научно-практический центр «Дарын».

В ответе центра сообщили, что участие в онлайн-олимпиадах является добровольным и не носит обязательного характера. По информации организации, это указано в официальных письмах, направляемых в школы, а также размещено на сайтах daryn.kz и games.daryn.kz. Решение об участии, как подчеркнули в «Дарыне», принимается самими учащимися и их родителями.

Также в центре заявили, что не осуществляют принудительного привлечения школьников к участию.

Что касается проверки работ, то в «Дарыне» пояснили, что она осуществляется в автоматизированном режиме. После завершения тестирования система самостоятельно обрабатывает ответы участников и рассчитывает итоговые баллы на основе утверждённых правильных вариантов.

Результаты доступны в личных кабинетах участников. Там же, по данным центра, отображается диапазон баллов по классам и языкам обучения, на основании которого присуждаются призовые места.

Кроме того, как отметили в организации, после завершения олимпиады участникам предоставляется доступ к своим ответам и правильным вариантам, что позволяет проверить корректность начисления баллов.

В «Дарыне» добавили, что все этапы проведения олимпиад – сроки регистрации, даты проведения и публикации результатов – заранее публикуются в официальных источниках.

Отдельно в центре прокомментировали платный характер участия. По их информации, взносы направляются на организацию и проведение олимпиад. В частности, средства используются на разработку заданий и оплату труда их авторов, перевод материалов на языки обучения, экспертную проверку заданий, обеспечение работы онлайн-платформы, аренду серверных мощностей и техническое сопровождение, а также оплату труда организаторов и обязательных платежей.

Также в «Дарыне» обратили внимание, что в Казахстане действуют частные организации, проводящие онлайн-олимпиады с похожими названиями. Центр не имеет к ним отношения и не может гарантировать прозрачность их работы.

В завершении в организации заявили, что продолжают работу по повышению открытости и совершенствованию механизмов информирования участников и их родителей.

