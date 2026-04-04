В Актау заметили белку: редкое животное сняли на видео

Местные жители в 8 микрорайоне города заметили белку, которая спокойно передвигалась по земле и деревьям, словно давно обжилась в этих краях. Что по этому поводу считают специалисты, выяснял корреспондент Lada.kz .

Кадр видео, улучшенный с помощью ИИ

Как рассказала автор видео, белка без страха передвигалась и что-то грызла. Животное вело себя спокойно как на дереве, так и на земле, создавая впечатление ручного.

Это редкость – увидеть белку. Ей, наверное, кто-то дал поесть. Но откуда она у нас?, - задаётся вопросом автор видео.

Заместитель председателя Координационного комитета Рамсарской региональной инициативы Центральной Азии, представитель по связям с общественностью от Казахстана и председатель Регионального экологического совета Ecojer Адильбек Козыбаков отметил, что появление белок в Актау является нетипичным для региона. Наиболее вероятно, что животные были привезены человеком – либо сбежали от частных владельцев, либо были намеренно выпущены в городскую среду.

В Актау практически отсутствуют подходящие условия для обитания белок. Здесь крайне мало хвойных и даже лиственных деревьев, которые составляют основу их среды обитания, - подчеркнул Адильбек Козыбаков.

Эколог также признался, что сложно предположить, чем именно питаются белки в таких условиях. Тем не менее факт их выживания говорит о высокой способности к адаптации.

Он рассматривает ситуацию как пример того, как дикие животные вынуждены приспосабливаться к новым условиям из-за вмешательства человека в экосистему.

Напомним, в прошлом году местные жители прислали в редакцию видеозапись, на которой видно, как по территории ТОО «МАЭК» бегает белка. Это вызвало интерес у редакции, и корреспондент решил разобраться, зачем энергокомбинату эти грызуны.