Мат в обществе – норма, привычка или сигнал проблемы: учитель из Актау высказала свое мнение

Сегодня, 5 апреля, отмечается Международный день нравственности. Lada.kz решила поговорить о культуре речи и месте ненормативной лексики в современном обществе. Сегодня мат звучит повсюду – на улице, в школе, и в цифровом пространстве. Но где проходит граница между допустимым самовыражением и нарушением общественных норм? Чтобы разобраться, мы поговорили с учителем русского языка НИШ Актау Анар Исмаганбетовой.

Изображение, созданное с помощью искусственного интеллекта

Существует популярное мнение, что раньше дети говорили грамотнее и «чище». Частично это так. По словам Анар Исмаганбетовой, раньше у подростков действительно был богаче словарный запас, а речь более образной. Во многом это связано с высокой читательской культурой, потому что книги играли гораздо большую роль, чем сегодня.

Сейчас же язык чаще воспринимается как инструмент, средство для передачи информации, аргументации, обучения. Из-за этого страдает выразительность, и речь становится проще, иногда даже примитивнее. Однако важно понимать, что многое по-прежнему зависит не от эпохи, а от среды – семьи, окружения и личных привычек.

Почему мат стал таким заметным

Ненормативная лексика существовала всегда, но сегодня она стала более заметной. Причин несколько:

снижение интереса к чтению;

упрощение речи;

влияние интернет-культуры;

подражание медийным личностям.

Социальные сети играют здесь ключевую роль. Подростки (и не только) активно перенимают стиль общения тех, кого смотрят. А далеко не все блогеры демонстрируют богатую и грамотную речь. Кроме того, срабатывает психология: желание выделиться, казаться смелым, «нарушать правила».

К сожалению, сейчас социальные сети и интернет-культура очень сильно влияют на речь детей. Факт превосходства материальных ценностей над духовными придает авторитетности тому, что «вещают» блогеры на своих страничках. Теория «успешного успеха», быстрые и легкие деньги привлекают сейчас не только детей, но и некоторых взрослых. А ведь не все блогеры владеют богатой и грамотной речью, часто можно наблюдать отсутствие надлежащего образования, - говорит преподаватель.

Мат – это всегда плохо?

Здесь начинаются расхождения во взглядах.

Анар Исмаганбетова придерживается строгой позиции, что мат – это негативное явление и показатель неуважения, прежде всего к самому себе. По ее мнению, любые эмоции можно выразить другими, более точными и богатыми средствами языка.

Но в реальности отношение общества к мату более гибкое. Многие считают, что в умеренном количестве и в подходящем контексте он может быть частью живой речи и способом подчеркнуть эмоции или реакцию.

Даже если допустить, что ненормативная лексика иногда допустима, есть ситуации, где она вызывает очевидный дискомфорт:

в общественных местах;

в общении с незнакомыми людьми;

в образовательной среде;

в интернете, который фактически стал публичным пространством.

По словам учителя, онлайн-пространство сегодня ничем не отличается от оффлайна: нормы уважительного общения должны действовать везде.

Отдельное явление последних лет – так называемый «завуалированный мат» в интернете. Подростки все чаще обходят фильтры модерации: искажают слова, заменяют буквы символами или придумывают новые формы, которые сохраняют тот же смысл. На первый взгляд это может казаться безобидной игрой, но на деле проблема глубже.

По мнению Анар Исмаганбетовой, это тоже проявление желания нарушить правила и привлечь внимание.

Где проходит граница между личным выражением и нарушением общественных норм?

Когда это касается нарушения чьих-либо прав. Когда ребенок смешивает понятия самовыражение и вседозволенность, - отвечает она.

Влияет ли мат на мышление?

По мнению Анар Исмаганбетовой, да. Частое использование ненормативной лексики обедняет словарный запас, упрощает мышление и влияет на поведение, делая его более грубым и агрессивным. Культура речи напрямую связана с общей культурой человека. Это не просто слова. Это способ мышления и взаимодействия с миром.

Кто в ответе за культуру речи?

Ответ – все. Семья формирует основу, школа развивает и направляет, общество и медиа задают тренды, государство может поддерживать образовательные инициативы. Формирование культуры речи должно вестись комплексно всеми названными субъектами, считает педагог.

Например, она также поделилась, что в НИШ Актау действует программа KiVa, направленная на создание безопасной и уважительной среды.

Программа KiVa направлена на обеспечение благополучия детей, их безопасности. В частности, это касается предотвращения травли. На речь учащихся она влияет положительно, поскольку подразумевает уважительное отношение участников учебного процесса друг к другу. А уважение, разумеется, исключает мат и грубую речь, - отмечает учитель.

Почему важно уметь говорить красиво?

В эпоху, когда тексты может сгенерировать искусственный интеллект, этот вопрос звучит особенно остро. Но способность самостоятельно формулировать мысли – это не просто навык, а работа мышления.

«Самостоятельно сформулированные умозаключения – это работа мозга, человек думает, подбирает подходящие утверждения. Использовать ИИ в качестве этого глупая и опасная затея, поскольку можно утратить способность мыслить критически».

Анар Исмаганбетова поделилась шагами, которые можно предпринять уже сейчас, чтобы ребенок развивал грамотную и богатую речь.

Для родителей:

1) Разговаривать с ребенком уважительно, видеть в нем личность, демонстрировать положительный пример грамотно и красиво говорящего человека в лице себя;

2) Прививать интерес к чтению;

3) Ограничить использование социальных сетей, контролировать интернет-контент;

4) Привлекать к занятиям, где задействована мелкая моторика рук;

5) Популяризировать научно-познавательные программы, исходя из потребностей и способностей ребенка.

Для подростков и взрослых, которые хотят улучшить свою речь, действуют те же самые правила. А то есть:

Читать больше. Следить за своей речью. Расширять словарный запас. Сознательно заменять мат альтернативами. И, конечно же, развивать самодисциплину.

На вопрос «Можно ли «отучиться» от привычки материться, если она уже сформировалась?» ответ у преподавателя простой – «Да, от привычки материться можно отучиться, но это требует усилий».

Мат сам по себе – не новое явление и не абсолютное зло. Однако его повсеместность и неуместность все чаще становятся тревожным сигналом. В конечном счете это вопрос личного выбора – использовать его в речи или нет.