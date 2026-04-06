В Актау открыли участок центральной дороги

В Актау введён в эксплуатацию новый участок автомобильной дороги, который соединяет микрорайоны Шыгыс-1 и Шыгыс-2, передаёт Lada.kz.

фото @aktau_akimdigi

Как сообщили в акимате, работы проводятся в рамках проекта по расширению и модернизации дорожной сети города. Речь идёт об участке от автозаправочной станции «Нұрас» до Специализированного центра обслуживания населения. Общая протяжённость дороги составляет 4 километра.

На данный момент завершены строительные работы на отрезке длиной 600 метров - от 29А микрорайона до пересечения с микрорайонами Шыгыс-1 и Шыгыс-2. Этот участок уже открыт для движения транспорта.

Власти отмечают, что реализация проекта направлена на улучшение транспортной доступности и снижение нагрузки на городские дороги.

Кроме того, в ближайшие дни в микрорайоне Шыгыс-1 планируется проведение ямочного ремонта на внутренних дорогах.