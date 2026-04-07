С приходом тепла в Мангистау участились падения детей из окон жилых домов

В Мангистауской области наблюдается увеличение числа происшествий, связанных с падением детей из окон жилых домов. По данным специалистов Департамента по чрезвычайным ситуациям, с начала года зарегистрировано уже пять подобных случаев. За аналогичный период прошлого года таких инцидентов было три. Таким образом, динамика показывает заметный рост, передаёт Lada.kz .

Сезонный фактор играет в этом вопросе ключевую роль. С потеплением жители чаще открывают окна, чтобы проветрить помещения, и оставляют их открытыми на длительное время. В результате доступ к ним для маленьких детей становится практически беспрепятственным.

Наибольшему риску подвержены дети дошкольного возраста - примерно от двух до шести лет. В этот период они активно изучают окружающий мир, отличаются подвижностью и стремлением к самостоятельности, но при этом не способны адекватно оценивать опасность. Любой предмет мебели - будь то стул, диван или стол - может стать для ребёнка «ступенью» к подоконнику.

Как рассказала капитан гражданской защиты Наргиз Ниязова, главный специалист Управления предупреждения чрезвычайных ситуаций Департамента по чрезвычайным ситуациям региона, анализ подобных случаев показывает, что трагедии чаще всего происходят в те моменты, когда взрослые теряют бдительность, пусть даже на короткое время. Дополнительным фактором риска становится отсутствие на окнах специальных защитных механизмов. При этом многие ошибочно считают москитные сетки надёжным барьером, хотя на практике они не выдерживают нагрузки и не способны предотвратить падение.

Проблема находится в поле постоянного внимания уполномоченных органов. Ранее был внедрён государственный стандарт, предусматривающий оснащение окон защитными элементами. Впоследствии данные требования получили закрепление на законодательном уровне. Кроме того, современные строительные нормы обязывают учитывать безопасность при проектировании жилых зданий, включая меры по предотвращению случайного выпадения.

Падение с высоты относится к числу наиболее тяжёлых травм, при которых решающим фактором становится скорость оказания помощи. В первую очередь необходимо незамедлительно обратиться в экстренные службы по телефонам 103 или 112, подробно описав состояние ребёнка. До приезда медиков важно следить за жизненными показателями — дыханием и пульсом — и не перемещать пострадавшего без крайней необходимости, чтобы не усугубить возможные травмы. При наличии кровотечения следует попытаться его остановить. Давать ребёнку воду или пищу в таких условиях недопустимо. Вопросы предупреждения подобных происшествий регулярно обсуждаются на заседаниях профильных комиссий. Основной акцент делается на повышении ответственности взрослых и соблюдении требований к безопасному обустройству жилья.

Спасатели подчёркивают: предотвратить трагедию в большинстве случаев вполне реально. Для этого достаточно соблюдать базовые меры предосторожности - устанавливать на окна специальные ограничители, не размещать мебель в непосредственной близости от подоконников и не оставлять маленьких детей без присмотра.

Важно понимать, что стоимость защитных устройств относительно невысока - в пределах 1 500–5 000 тенге. Однако их установка может сыграть решающую роль в сохранении жизни и здоровья ребёнка.

Напомним, в прошлом году только за первую неделю апреля после выпадения из окон жилых домов в больницу доставили трех малышей.