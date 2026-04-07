Численность безработных растет в Мангистау

Гульмира Садырова

В Мангистауской области в последние два года отмечается рост числа безработных. В эти дни в карьерных центрах региона зарегистрировано почти 22 тысячи человек. Об этом сообщили в Управлении координации занятости и социальных программ, передаёт Lada.kz.

Фото из архива Lada.kz

По информации руководства ведомства, на 1 апреля текущего года в Мангистауской области зарегистрировано 21 981 безработный.

«В Актау это 5 335 человек, в Жанаозене - 6 541, в Бейнеуском районе - 3 151, в Каракиянском районе - 1 951, в Мангистауском районе - 1 464, в Мунайлинском районе - 2 121, в Тупкараганском районе - 1 418 человек. В 2025 году было зарегистрировано 13 155 безработных, количество незанятых граждан по итогам 2024 года составляло 12 694 человека», - отметили в управлении.

Для трудоустройства безработных в области предусмотрены социальные рабочие места, краткосрочные курсы, общественные работы, а также программы «Серебряный возраст», «Молодёжная практика», а также гранты на реализацию новых бизнес-идей.

Для тех, кто хочет начать свой бизнес, предлагается бесплатное обучение основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес» и гранты на реализацию бизнес-идей для отдельных категорий.

Ознакомиться с условиями получения гранта и подать заявку можно на портале «Business.Enbek».

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь