Численность безработных растет в Мангистау

В Мангистауской области в последние два года отмечается рост числа безработных. В эти дни в карьерных центрах региона зарегистрировано почти 22 тысячи человек. Об этом сообщили в Управлении координации занятости и социальных программ, передаёт Lada.kz .

По информации руководства ведомства, на 1 апреля текущего года в Мангистауской области зарегистрировано 21 981 безработный.

«В Актау это 5 335 человек, в Жанаозене - 6 541, в Бейнеуском районе - 3 151, в Каракиянском районе - 1 951, в Мангистауском районе - 1 464, в Мунайлинском районе - 2 121, в Тупкараганском районе - 1 418 человек. В 2025 году было зарегистрировано 13 155 безработных, количество незанятых граждан по итогам 2024 года составляло 12 694 человека», - отметили в управлении.

Для трудоустройства безработных в области предусмотрены социальные рабочие места, краткосрочные курсы, общественные работы, а также программы «Серебряный возраст», «Молодёжная практика», а также гранты на реализацию новых бизнес-идей.

Для тех, кто хочет начать свой бизнес, предлагается бесплатное обучение основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес» и гранты на реализацию бизнес-идей для отдельных категорий.

Ознакомиться с условиями получения гранта и подать заявку можно на портале «Business.Enbek».