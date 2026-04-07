В Каспийском море зафиксировано землетрясение

В акватории Каспийского моря зарегистрировано землетрясение магнитудой 3,2 балла, передаёт Lada.kz.
Как сообщает Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана, подземные толчки были зафиксированы 7 апреля в 03:35 по местному времени.
Эпицентр находился в Каспийском море напротив Баку на глубине 72 километров.
Напомним, ранее среди мангистаусцев получила распространение информация, что регион ожидает сильное землетрясение. В ДЧС Мангистауской области ее опровергли.
