В Каспийском море зафиксировано землетрясение

Как сообщает Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана, подземные толчки были зафиксированы 7 апреля в 03:35 по местному времени.

Эпицентр находился в Каспийском море напротив Баку на глубине 72 километров.

Напомним, ранее среди мангистаусцев получила распространение информация, что регион ожидает сильное землетрясение. В ДЧС Мангистауской области ее опровергли.