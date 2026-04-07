Видеокамеры в Актау принесли в бюджет свыше полумиллиарда тенге

В департаменте полиции рассказали, сколько штрафов за административные правонарушения было собрано в государственный бюджет, передаёт Lada.kz .

По имеющимся данным, в городе Актау функционирует разветвлённая система видеонаблюдения: во дворах установлено 453 камеры, в общественных местах - 9 038, из которых около 6 930 подключены к системе АО «Казахтелеком».

Все камеры интегрированы в Центр оперативного управления (ЦОУ), где сотрудники в режиме реального времени отслеживают обстановку. При выявлении правонарушений - таких как выброс мусора, окурков и других нарушений общественного порядка - оператор фиксирует факт и оперативно передаёт информацию ближайшему наряду полиции. На месте сотрудники устанавливают личность нарушителя и оформляют протокол об административном правонарушении.

С начала года с помощью аппаратно-программного комплекса «Сергек» выявлено 615 правонарушений, совершённых пешеходами. По итогам вынесено 4 398 постановлений на общую сумму 23 376 000 тенге.

Кроме того, как сообщили в полиции, в 2025 году с использованием автоматизированных систем фиксации выявлено 36 865 правонарушений. По ним наложены штрафы на сумму 531 045 000 тенге.