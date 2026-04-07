Весенний призыв: 758 мангистаусцев отправятся служить в армию

В Мангистауской области проходит весенний призыв на срочную воинскую службу. О том, сколько новобранцев планируется отобрать в регионе, рассказал на брифинге в ЦОЦе заместитель начальника департамента по делам обороны региона Касымхан Мединаев, передаёт Lada.kz .

Указ о старте призывной кампании был подписан Президентом 14 марта.

«В рамках весенней призывной кампании текущего года по области планируется направить на воинскую службу 758 граждан. Из них в Пограничную службу КНБ РК - 80 человек, в Вооружённые силы - 446 человек, в Национальную гвардию - 223 человека, в Службу государственной охраны - 9 граждан. Осенью дополнительно планируется направить на службу ещё 824 призывника», - сказал Касымхан Мединаев.

Начальник отдела департамента по делам обороны области Нурбол Есеналиев рассказал о льготах, которые предоставляются срочникам.

Так, за призванными сохраняется место работы, а на период прохождения медицинской комиссии выплачивается заработная плата. Предоставляется возможность отсрочки кредитных платежей на 14 месяцев. Также есть возможность поступления в высшие учебные заведения без сдачи ЕНТ и получения образовательного гранта для отличившихся в службе.