В ДЧС Мангистауской области новое назначение

В соответствии с приказом начальника lепартамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области на должность начальника Управления государственного пожарного контроля назначен майор гражданской защиты Тенел Арман Туребекович.

Как сообщили в ДЧС Мангистауской области, Арман Туребекович ранее занимал должность заместителя начальника данного управления, и обладает значительным опытом работы в сфере государственного пожарного контроля.

Нового руководителя личному составу представил начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области Мурат Муханов.