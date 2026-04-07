Мангистау и Караганду теперь соединяет прямой железнодорожный маршрут

Прямой пассажирский рейс, соединивший Мангистау и Улытау, был запущен 1 апреля, сообщает АО «НК «Kazakh Tourism»».

Новое полноценное направление появилось после продления маршрута «Караганда - Жезказган» до Мангистау - теперь это «Караганда - Мангистау». Преодолеть порядка 1 800 км пассажирский состав сможет за 41 час.

«Прибытие — по нечётным дням в 12:08, а отправление - в 14:34. Стоимость билета в купе составляет 22 123 тенге, а в плацкарте - 14 467 тенге. Новый маршрут направлен на развитие туризма, а также укрепление межрегиональных деловых и трудовых связей», - говорится в распространённом сообщении.