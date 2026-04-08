Огромные ямы: трасса Жанаозен – Кендерли превратилась в смертельную ловушку

Жители Мангистауской области жалуются на опасное состояние трассы Жанаозен – Кендерли. В социальных сетях распространяются кадры, на которых видны глубокие выбоины прямо на проезжей части – одна из них достигает нескольких метров в длину, передает Lada.kz .

Фото: стоп-кадр из видео @911.aktau / Instagram

По словам водителей, подобные ямы представляют серьёзную угрозу для автомобилистов: при движении на скорости есть риск повредить транспорт, потерять управление или спровоцировать дорожно-транспортное происшествие. Особенно опасной ситуация становится в тёмное время суток и при плохой видимости.

В Жанаозенском городском акимате пояснили, что данный участок дороги относится к сети республиканских трасс и находится в ведении АО «НК «ҚазАвтоЖол». Соответственно, вопросы ремонта и содержания дорожного покрытия входят в компетенцию этой организации.

В свою очередь в компании сообщили, что в настоящее время запущены асфальтобетонные заводы, и ориентировочно на следующей неделе планируется начать ямочный ремонт, который затронет попавший на видео участок.