08.04.2026, 16:55

Огромные ямы: трасса Жанаозен – Кендерли превратилась в смертельную ловушку

Общество 0 865 Наталья Вронская

Жители Мангистауской области жалуются на опасное состояние трассы Жанаозен – Кендерли. В социальных сетях распространяются кадры, на которых видны глубокие выбоины прямо на проезжей части – одна из них достигает нескольких метров в длину, передает Lada.kz.

Фото: стоп-кадр из видео @911.aktau / Instagram
По словам водителей, подобные ямы представляют серьёзную угрозу для автомобилистов: при движении на скорости есть риск повредить транспорт, потерять управление или спровоцировать дорожно-транспортное происшествие. Особенно опасной ситуация становится в тёмное время суток и при плохой видимости.

В Жанаозенском городском акимате пояснили, что данный участок дороги относится к сети республиканских трасс и находится в ведении АО «НК «ҚазАвтоЖол». Соответственно, вопросы ремонта и содержания дорожного покрытия входят в компетенцию этой организации.

В свою очередь в компании сообщили, что в настоящее время запущены асфальтобетонные заводы, и ориентировочно на следующей неделе планируется начать ямочный ремонт, который затронет попавший на видео участок.

Комментарии

1 комментарий(ев)
Банкир
Умиляет знак ограничение скорости
08.04.2026, 17:02
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан официально продлевает выходные на НаурызНовости Казахстана
16.03.2026, 10:18 0
Kaspi.kz пересчитал цену перевода: сколько теперь стоит отправить деньги в другой банкНовости Казахстана
23.03.2026, 12:02 0
С 27 марта Казахстан вводит новые правила учета воды: что нужно знать потребителямНовости Казахстана
10.03.2026, 10:21 0
С 19 марта казахстанцам усложняют доступ к деньгам: подробностиНовости Казахстана
19.03.2026, 06:47 0
В Казахстане с 27 марта вступает в силу новая квитанция об уплате штрафовНовости Казахстана
21.03.2026, 09:43 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь