Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн
Пляжи и базы
Пляжи и базы отдыха Актау
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
09.04.2026, 12:36

Ничего святого: городское кладбище в Актау продолжают громить неизвестные

Общество 0 2 610

В редакцию Lada.kz обратились родственники усопших, погребенных на кладбище в 29А микрорайоне. По их словам, неизвестные разрушили надгробные вазы и элементы благоустройства на могилах. В пресс-службе Актауского городского акимата рассказали о том, будет ли усилена охрана объекта.

Фото очевидцев
Фото очевидцев

Жители Актау негодуют – визиты к усопшим родственникам в преддверии Пасхи оборачиваются неприятными ситуациями: то и дело на могилах люди замечают разрушенные неизвестными конструкции.

Обращаем ваше внимание на отвратительную ситуацию, которая произошла на православном кладбище. В последнее время зафиксированы случаи повреждения надгробных ваз и элементов благоустройства на могилах. Это вызывает справедливое возмущение у родственников усопших и всех неравнодушных граждан. Вандализм на кладбище – это не только проявление неуважения к памяти умерших, но и нарушение общественного порядка, а также уголовное преступление. Просим всех, кто стал свидетелем подобных случаев или располагает какой-либо информацией, сообщить в соответствующие органы, - рассказали горожане.

Люди также просят власти обратить внимание на создавшуюся проблему, а также посодействовать ее решению.

Предлагаем акимату рассмотреть вопрос усиления охраны территории кладбища, чтобы предотвратить повторение подобных ситуаций в будущем и обеспечить сохранность мест захоронений, - заключили жители.

В Актауском городском акимате сообщили, что совсем скоро определят подрядчика, который возьмет на себя содержание кладбища. При этом добавили, что установки камер видеонаблюдения не ожидается.

В настоящее время для содержания указанного кладбища проводятся процедуры государственного открытого конкурса. В ближайшие дни будет определён победивший подрядчик. После определения победителя, в соответствии с заключённым договором, подрядчик будет обеспечивать полную санитарную очистку и благоустройство территории кладбища, уход за зелёными насаждениями, а также осуществлять охранные функции. В проекте установка системы видеонаблюдения не предусмотрена, - прокомментировали в акимате.

В администрации добавили, что на текущий момент, до определения нового подрядчика, на основании обращения работы выполняет прежняя подрядная организация – TOO «АЯP Stroy Project».

Напомним, ранее стало известно, что в этом году администрация выделила из городского бюджета на содержание трёх кладбищ в Актау 15 445 258 тенге (без учёта НДС). Будущая подрядная организация должна будет проводить уборку территорий, вывозить мусор, проводить его захоронение, производить полив зеленых насаждений, содержать в исправном состоянии электрические и водопроводные сети.

При этом параллельно от населения продолжают поступать жалобы на санитарное состояние мест захоронений.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь