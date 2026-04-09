Ничего святого: городское кладбище в Актау продолжают громить неизвестные

В редакцию Lada.kz обратились родственники усопших, погребенных на кладбище в 29А микрорайоне. По их словам, неизвестные разрушили надгробные вазы и элементы благоустройства на могилах. В пресс-службе Актауского городского акимата рассказали о том, будет ли усилена охрана объекта.

Жители Актау негодуют – визиты к усопшим родственникам в преддверии Пасхи оборачиваются неприятными ситуациями: то и дело на могилах люди замечают разрушенные неизвестными конструкции.

Обращаем ваше внимание на отвратительную ситуацию, которая произошла на православном кладбище. В последнее время зафиксированы случаи повреждения надгробных ваз и элементов благоустройства на могилах. Это вызывает справедливое возмущение у родственников усопших и всех неравнодушных граждан. Вандализм на кладбище – это не только проявление неуважения к памяти умерших, но и нарушение общественного порядка, а также уголовное преступление. Просим всех, кто стал свидетелем подобных случаев или располагает какой-либо информацией, сообщить в соответствующие органы, - рассказали горожане.

Люди также просят власти обратить внимание на создавшуюся проблему, а также посодействовать ее решению.

Предлагаем акимату рассмотреть вопрос усиления охраны территории кладбища, чтобы предотвратить повторение подобных ситуаций в будущем и обеспечить сохранность мест захоронений, - заключили жители.

В Актауском городском акимате сообщили, что совсем скоро определят подрядчика, который возьмет на себя содержание кладбища. При этом добавили, что установки камер видеонаблюдения не ожидается.

В настоящее время для содержания указанного кладбища проводятся процедуры государственного открытого конкурса. В ближайшие дни будет определён победивший подрядчик. После определения победителя, в соответствии с заключённым договором, подрядчик будет обеспечивать полную санитарную очистку и благоустройство территории кладбища, уход за зелёными насаждениями, а также осуществлять охранные функции. В проекте установка системы видеонаблюдения не предусмотрена, - прокомментировали в акимате.

В администрации добавили, что на текущий момент, до определения нового подрядчика, на основании обращения работы выполняет прежняя подрядная организация – TOO «АЯP Stroy Project».

Напомним, ранее стало известно, что в этом году администрация выделила из городского бюджета на содержание трёх кладбищ в Актау 15 445 258 тенге (без учёта НДС). Будущая подрядная организация должна будет проводить уборку территорий, вывозить мусор, проводить его захоронение, производить полив зеленых насаждений, содержать в исправном состоянии электрические и водопроводные сети.

При этом параллельно от населения продолжают поступать жалобы на санитарное состояние мест захоронений.