Где можно жечь огонь в Мангистауской области

С наступлением теплого сезона жители Мангистауской области чаще проводят время на природе, устраивают пикники и готовят шашлыки. Однако открытый огонь – источник повышенной опасности: несоблюдение правил может привести к пожарам, ущербу имуществу и угрозе жизни и здоровью людей. В департаменте по ЧС Мангистауской области напомнили, как сделать отдых безопасным для окружающей среды, передаёт Lada.kz .

Как рассказала главный специалист управления предупреждения чрезвычайных ситуаций ДЧС Мангистауской области, капитан гражданской защиты Наргиз Ниязова, в пределах населенных пунктов использование открытого огня допускается только на специально оборудованных площадках. Например, в зонах отдыха с установленными мангалами, беседками и навесами. В такой зоне должны быть предусмотрены первичные средства пожаротушения.

Приготовление пищи на огне разрешено на территории частных домовладений с соблюдением четких требований:

мангал должен располагаться не ближе 10 метров от зданий и сооружений;

наличие огнетушителя (не менее 2 кг) либо емкости с водой объемом не менее 10 литров.

Категорически запрещается устанавливать мангал на сухой траве, под кронами деревьев или под навесами из горючих материалов.

Костры на частных участках можно разводить только при благоприятных погодных условиях, на расстоянии не менее 50 метров от построек, в специально отведенных местах и под постоянным контролем. Запрещено оставлять горящие угли без присмотра. После завершения приготовления пищи их необходимо тщательно залить водой до полного прекращения тления.

Сотрудники службы пожаротушения подчеркивают, что в степных зонах и популярных местах отдыха, таких как Айракты и Ыбыкты сай, разведение костров, как правило, запрещено, особенно в жаркую и сухую погоду. Высокая температура и ветер значительно увеличивают риск стремительного распространения огня.

В период повышенной пожарной опасности запрет может носить полный характер. Даже небольшая искра способна привести к масштабному степному пожару.

Городские парки и скверы предназначены для массового отдыха, поэтому открытый огонь здесь запрещен.

Категорически запрещается:

устанавливать мангалы на сухой растительности;

размещать их под деревьями или горючими навесами;

использовать в помещениях, на балконах и лоджиях;

разводить огонь в гаражах, хозяйственных постройках, на крышах.

Нарушение правил пожарной безопасности влечет за собой административную ответственность.

За первое нарушение предусмотрено предупреждение или штраф для физических лиц в размере 5 МРП (21 625 тенге). Для должностных лиц и субъектов бизнеса размер штрафа достигает 150 МРП (680 750 тенге).

При повторном нарушении в течение года суммы штрафов увеличиваются: для граждан – до 10 МРП (43 250 тенге), для бизнеса – до 250 МРП (1 081 250 тенге).

За нарушение требований при сжигании отходов штраф для физических лиц составляет 20 МРП (86 500 тенге), а для крупных предприятий – до 500 МРП (2 162 500 тенге).