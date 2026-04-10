Жителей Актау приглашают на субботник

В Актау 11 апреля будет организован масштабный субботник. К участию приглашаются жители города и предприниматели, передаёт Lada.kz со ссылкой на Центр общественных коммуникаций.

Проведение субботника запланировано на 11 апреля. Мероприятие начнется в 09:00 на побережье Каспийского моря - от микрорайона «Самал-1» до амфитеатра.

Работы по уборке будут проводиться в нескольких локациях. В частности, очистят побережье Каспийского моря, территории предпринимательских объектов, расположенных вдоль берега, а также в рамках акции будут охвачены город и районные центры. Во время субботника планируется привести в порядок территории предпринимательских объектов, очистить прибрежную зону от бытовых отходов и камыша, а также провести работы по сохранению чистоты окружающей среды, - сообщили в ЦОК региона.

В связи с этим предпринимателей и жителей города приглашают активно принять участие в уборке территорий вокруг объектов бизнеса и побережья моря.

Напомним, ранее в Мангистауской области в ходе масштабного субботника собрали около 600 тонн мусора. Работы охватили 95 гектаров территории.