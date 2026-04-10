В Актау ведётся углубление водозаборного канала

В рамках проекта предусмотрено строительство дамбы с выходом в акваторию моря протяжённостью до 1400 метров и глубиной более 6 метров. О ходе реализации работ, уже выполненных этапах и предстоящих задачах рассказал руководитель строительного отдела компании «Zhol Qurulys» Стэфан Ермоличев, передаёт Lada.kz .

Фото предоставил Стэфан Ермоличев

Стэфан Ермоличев рассказал, что на данный момент ведется очистка существующего канала от иловых отложений и других видов грунта на глубину до 6 метров. Общая протяжённость очищаемого участка составляет 870 метров при ширине канала до 30 метров. Также выполняется формирование и укрепление откосов канала в соответствии с техническими требованиями.

По данным Стэфана Ермоличева, следующим этапом проекта предусмотрено строительство дамбы с выходом в акваторию моря на протяжённость до 1400 метров и глубину более 6 метров. Данный этап характеризуется повышенной сложностью работ, обусловленной наличием скальных пород V категории и природных гряд в зоне строительства.

Еще в прошлом году, 12 декабря 2025 года компания Zhol Qurulys, входящая в состав группы компаний Gatin Group, под моим руководством приступила к реализации масштабного инфраструктурного проекта на территории МАЭК ТЭЦ-2. На начальном этапе была мобилизована специализированная техника, включая два гусеничных экскаватора, а также два гусеничных экскаватора с удлинённой стрелой до 18 метров. Это позволило обеспечить эффективное выполнение работ в условиях ограниченного доступа и значительной глубины канала. В рамках первого этапа проекта проведены подготовительные мероприятия, в том числе устройство подъездных дорог, необходимых для последующего вывоза разработанного илового грунта из канала, - рассказал Стэфан Ермоличев.

Отмечается, что несмотря на сложные геологические условия, компания Zhol Qurulys обладает необходимыми ресурсами, опытом и техническим потенциалом для успешной реализации проекта в установленные сроки.

Напомним, в 2024 между акиматом Актау и подрядной организацией был заключен договор по дноуглублению водзаборного канала ТОО «МАЭК». Тогда сообщалось, что общая протяженность выполняемых работ составляет около 560 метров, а ширина – в среднем 20 метров. Сам же канал необходимо углубить до 3 метров. В рамках контракта нужно разработать 23 515 м³ грунта.

В 2025 году в Актауском городском отделе строительства сообщали, что первый этап дноуглубительных работ завершён. Предстоит вторая стадия, но пока неизвестно, когда она начнется.