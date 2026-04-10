Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
10.04.2026, 17:53

В Актау ведётся углубление водозаборного канала

Общество 0 1 400 Лиана Рязанцева

В рамках проекта предусмотрено строительство дамбы с выходом в акваторию моря протяжённостью до 1400 метров и глубиной более 6 метров. О ходе реализации работ, уже выполненных этапах и предстоящих задачах рассказал руководитель строительного отдела компании «Zhol Qurulys» Стэфан Ермоличев, передаёт Lada.kz

Фото предоставил Стэфан Ермоличев
Фото предоставил Стэфан Ермоличев

Стэфан Ермоличев рассказал, что на данный момент ведется очистка существующего канала от иловых отложений и других видов грунта на глубину до 6 метров. Общая протяжённость очищаемого участка составляет 870 метров при ширине канала до 30 метров. Также выполняется формирование и укрепление откосов канала в соответствии с техническими требованиями.

По данным Стэфана Ермоличева, следующим этапом проекта предусмотрено строительство дамбы с выходом в акваторию моря на протяжённость до 1400 метров и глубину более 6 метров. Данный этап характеризуется повышенной сложностью работ, обусловленной наличием скальных пород V категории и природных гряд в зоне строительства.

Еще в прошлом году, 12 декабря 2025 года компания Zhol Qurulys, входящая в состав группы компаний Gatin Group, под моим руководством приступила к реализации масштабного инфраструктурного проекта на территории МАЭК ТЭЦ-2. На начальном этапе была мобилизована специализированная техника, включая два гусеничных экскаватора, а также два гусеничных экскаватора с удлинённой стрелой до 18 метров. Это позволило обеспечить эффективное выполнение работ в условиях ограниченного доступа и значительной глубины канала. В рамках первого этапа проекта проведены подготовительные мероприятия, в том числе устройство подъездных дорог, необходимых для последующего вывоза разработанного илового грунта из канала, - рассказал Стэфан Ермоличев.

Отмечается, что несмотря на сложные геологические условия, компания Zhol Qurulys обладает необходимыми ресурсами, опытом и техническим потенциалом для успешной реализации проекта в установленные сроки.

Напомним, в 2024 между акиматом Актау и подрядной организацией был заключен договор по дноуглублению водзаборного канала ТОО «МАЭК». Тогда сообщалось, что общая протяженность выполняемых работ составляет около 560 метров, а ширина – в среднем 20 метров. Сам же канал необходимо углубить до 3 метров. В рамках контракта нужно разработать 23 515 м³ грунта.

В 2025 году  в Актауском городском отделе строительства сообщали, что первый этап дноуглубительных работ завершён. Предстоит вторая стадия, но пока неизвестно, когда она начнется.

Самое читаемое

Казахстан официально продлевает выходные на НаурызНовости Казахстана
16.03.2026, 10:18 0
Kaspi.kz пересчитал цену перевода: сколько теперь стоит отправить деньги в другой банкНовости Казахстана
23.03.2026, 12:02 0
С 19 марта казахстанцам усложняют доступ к деньгам: подробностиНовости Казахстана
19.03.2026, 06:47 0
В Казахстане с 27 марта вступает в силу новая квитанция об уплате штрафовНовости Казахстана
21.03.2026, 09:43 0
В Kaspi.kz ввели правило «только для своих»Новости Казахстана
08.04.2026, 13:09 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь