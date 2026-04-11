Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн
Пляжи и базы
Пляжи и базы отдыха Актау
11.04.2026, 09:58

Какие квартиры продавали и покупали в Актау в марте

Общество | Ольга Максимова

В Бюро национальной статистики Казахстана предоставили данные об активности на рынке жилья за март, а также об изменении цен за квадратный метр в областном центре, передаёт Lada.kz.

Актау. Фото автора
Актау. Фото автора

В марте 2026 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья в стране составило 28 493. По сравнению с февралем (27 421) количество сделок увеличилось на 3,9%.

В Мангистауской области по сравнению с февралем этого года наблюдается снижение количества сделок на 2,5%.

В регионе за март совершено 1 204 сделки по купле-продаже жилья, из них 923 – по многоквартирным жилым домам и 281 – по ИЖС. Самую высокую ликвидность показали двухкомнатные квартиры – 363 сделки. Однокомнатные купили и продали 324 раза, а «трешки» – 181. На 4-, 5- и 6-комнатные квартиры пришлось 47, 6 и 2 сделки соответственно.

Согласно данным статистики, в Актау зафиксировано небольшое снижение стоимости жилья всех категорий. За квадратный метр в новостройке в марте просили 465 238 тенге (472 108 тенге в феврале), вторичное жильё продавали за 363 641 тенге (366 960 тенге в феврале), а аренда квадратного метра зафиксирована на уровне 3 821 тенге (3 895 тенге в феврале).

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь