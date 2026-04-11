Какие квартиры продавали и покупали в Актау в марте

В Бюро национальной статистики Казахстана предоставили данные об активности на рынке жилья за март, а также об изменении цен за квадратный метр в областном центре, передаёт Lada.kz .

В марте 2026 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья в стране составило 28 493. По сравнению с февралем (27 421) количество сделок увеличилось на 3,9%.

В Мангистауской области по сравнению с февралем этого года наблюдается снижение количества сделок на 2,5%.

В регионе за март совершено 1 204 сделки по купле-продаже жилья, из них 923 – по многоквартирным жилым домам и 281 – по ИЖС. Самую высокую ликвидность показали двухкомнатные квартиры – 363 сделки. Однокомнатные купили и продали 324 раза, а «трешки» – 181. На 4-, 5- и 6-комнатные квартиры пришлось 47, 6 и 2 сделки соответственно.

Согласно данным статистики, в Актау зафиксировано небольшое снижение стоимости жилья всех категорий. За квадратный метр в новостройке в марте просили 465 238 тенге (472 108 тенге в феврале), вторичное жильё продавали за 363 641 тенге (366 960 тенге в феврале), а аренда квадратного метра зафиксирована на уровне 3 821 тенге (3 895 тенге в феврале).