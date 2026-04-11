Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
11.04.2026, 18:22

Жители Актау обеспокоены: забор планируют построить над газопроводом

Общество | Сергей Кораблев

Жители 4А микрорайона жалуются на возможную опасную стройку. По их словам, владелец одного из частных домов планирует возвести забор прямо над газопроводом, сообщает Lada.kz.

Фото жителей 4А микрорайона
Фото жителей 4А микрорайона

Сегодня в редакцию издания поступали звонки от жителей 4А микрорайона с просьбой обратить внимание на ситуацию и привлечь к ней компетентные органы.

Как утверждают горожане, владелец дома №31 намерен установить забор на  территории между домами №30 и №31 - за пределами частных участков.

По их словам, под землей в этом месте проходит газовая труба, и установка тяжелого ограждения может привести к ее повреждению.

Владелец дома №30 сообщил, что у него имеется проект, согласно которому за пределами участков действительно проходит действующий газопровод.

По его словам, работы уже находятся на стадии подготовки: выкопана траншея, выполнено армирование, и в ближайшее время рабочие планируют заливать фундамент под ограждение.

Жители опасаются, что это может привести к аварийной ситуации.

По словам горожан, жители близлежащих домов уже выходили на место, чтобы выразить своё недовольство, однако владельцев дома №31 там не оказалось. На участке находились только рабочие. Они, в свою очередь, пояснили, что выполняют заказ и действуют по указанию владельца.

Жители считают, что это самовольный захват городской территории, и просят компетентные органы разобраться в ситуации. Также, по их словам, вдоль дороги планируется установка шлагбаума.

Они уже обратились с жалобой сегодня, 11 апреля, в городскую администрацию и жилищную инспекцию через портал eGov.

Корреспондент Lada.kz также направил запрос в городской акимат.

Напомним, жильцы новостройки в 3 микрорайоне жаловались на нарушения при строительстве.

 

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь