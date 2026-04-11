Жители Актау обеспокоены: забор планируют построить над газопроводом

Жители 4А микрорайона жалуются на возможную опасную стройку. По их словам, владелец одного из частных домов планирует возвести забор прямо над газопроводом, сообщает Lada.kz .

Сегодня в редакцию издания поступали звонки от жителей 4А микрорайона с просьбой обратить внимание на ситуацию и привлечь к ней компетентные органы.

Как утверждают горожане, владелец дома №31 намерен установить забор на территории между домами №30 и №31 - за пределами частных участков.

По их словам, под землей в этом месте проходит газовая труба, и установка тяжелого ограждения может привести к ее повреждению.

Владелец дома №30 сообщил, что у него имеется проект, согласно которому за пределами участков действительно проходит действующий газопровод.

По его словам, работы уже находятся на стадии подготовки: выкопана траншея, выполнено армирование, и в ближайшее время рабочие планируют заливать фундамент под ограждение.

Жители опасаются, что это может привести к аварийной ситуации.

По словам горожан, жители близлежащих домов уже выходили на место, чтобы выразить своё недовольство, однако владельцев дома №31 там не оказалось. На участке находились только рабочие. Они, в свою очередь, пояснили, что выполняют заказ и действуют по указанию владельца.

Жители считают, что это самовольный захват городской территории, и просят компетентные органы разобраться в ситуации. Также, по их словам, вдоль дороги планируется установка шлагбаума.

Они уже обратились с жалобой сегодня, 11 апреля, в городскую администрацию и жилищную инспекцию через портал eGov.

Корреспондент Lada.kz также направил запрос в городской акимат.

