Спасатели Мангистау усиливают готовность к степным пожарам

В рамках подготовки к пожароопасному периоду спасатели ДЧС Мангистауской области проводят масштабные профилактические мероприятия в селах Бейнеу и Сам. С использованием специальной техники осуществляется вспашка земли для предотвращения степных пожаров, передает Lada.kz .

Фото: кадр видео / качество улучшено с помощью ИИ

По данным спасателей, на территории лесных хозяйств в селах Бейнеу и Сам с использованием спецтехники создано 498 км минерализованных полос, а также продолжаются работы по созданию дополнительно 150 км новых полос.

Данные мероприятия направлены на предотвращение степных пожаров и снижение риска распространения огня. Охрана природы – обязанность каждого из нас! Соблюдайте требования пожарной безопасности, - подчеркнули в ведомстве.

Для справки

Вспашка земли – это эффективный метод создания минерализованных полос, который спасатели применяют для предотвращения степных пожаров. Создание барьеров из вспаханной земли (шириной от 1,5-4 метров) преграждает путь огню, локализует пламя и защищает населенные пункты от перехода лесных и степных пожаров.

Напомним, в 2025 году в регионе пламенем охватило степь. В Каракиянском районе произошло возгорание сухой травы. Площадь пожара составила около 250 метров в длину и 150 метров в ширину.