На автомобильной дороге Жетыбай – Жанаозен – Туркменистан проводится капитальный ремонт

АО «НК «КазАвтоЖол» сообщила о восстановлении участка международной автомобильной дороги Жетыбай – Жанаозен – Туркменистан, передает Lada.kz.
Нацкомпания «КазАвтоЖол» опубликовала видео о ходе капитального ремонта на участке автодороги «Жетыбай – Жанаозен – Туркменистан (п/п Темирбаба)» на отрезке 179-229 км.
На объекте дорожного строительства задействованы 252 единицы техники и 286 специалистов. В настоящее время строительно-монтажные работы активно продолжаются, - сообщили в компании.
Проводятся следующие работы:
В компании отметили, что работы по ремонту дороги продолжаются поэтапно в соответствии с утвержденным планом.
Напомним, ранее сообщалось, что трасса Жанаозен – граница с Туркменистаном станет четырехполосной. Завершить модернизацию планируется в 2026 году. Расширение трассы позволит увеличить пропускную способность и усилить транзитный потенциал региона.
