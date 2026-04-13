Новости Актау и Мангыстау
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
Пляжи и базы отдыха Актау
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
13.04.2026, 13:44

На автомобильной дороге Жетыбай – Жанаозен – Туркменистан проводится капитальный ремонт

Общество 0 2 275 Лиана Рязанцева

АО «НК «КазАвтоЖол» сообщила о восстановлении участка международной автомобильной дороги Жетыбай – Жанаозен – Туркменистан, передает Lada.kz.

Фото: кадр видео, качество улучшено с помощью ИИ

Нацкомпания «КазАвтоЖол» опубликовала видео о ходе капитального ремонта на участке автодороги «Жетыбай – Жанаозен – Туркменистан (п/п Темирбаба)» на отрезке 179-229 км.

На объекте дорожного строительства задействованы 252 единицы техники и 286 специалистов. В настоящее время строительно-монтажные работы активно продолжаются, - сообщили в компании.

Проводятся следующие работы:

  • объездная дорога – 46 км;
  • основная дорога – 48 км;
  • укладка геосетки – 46 км;
  • укладка щебено-песчаного материала – 46 км;
  • устройство черного щебеночного покрытия – 1,81 км.

В компании отметили, что работы по ремонту дороги продолжаются поэтапно в соответствии с утвержденным планом.

Напомним, ранее сообщалось, что трасса Жанаозен – граница с Туркменистаном станет четырехполосной. Завершить модернизацию планируется в 2026 году. Расширение трассы позволит увеличить пропускную способность и усилить транзитный потенциал региона.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан официально продлевает выходные на НаурызНовости Казахстана
16.03.2026, 10:18 0
Kaspi.kz пересчитал цену перевода: сколько теперь стоит отправить деньги в другой банкНовости Казахстана
23.03.2026, 12:02 0
Halyk Bank массово закрывает счета казахстанцев: кто в списке и что делатьНовости Казахстана
11.04.2026, 14:46 0
С 19 марта казахстанцам усложняют доступ к деньгам: подробностиНовости Казахстана
19.03.2026, 06:47 0
В Казахстане с 27 марта вступает в силу новая квитанция об уплате штрафовНовости Казахстана
21.03.2026, 09:43 0

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь