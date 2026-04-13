На автомобильной дороге Жетыбай – Жанаозен – Туркменистан проводится капитальный ремонт

Фото: кадр видео, качество улучшено с помощью ИИ

Нацкомпания «КазАвтоЖол» опубликовала видео о ходе капитального ремонта на участке автодороги «Жетыбай – Жанаозен – Туркменистан (п/п Темирбаба)» на отрезке 179-229 км.

На объекте дорожного строительства задействованы 252 единицы техники и 286 специалистов. В настоящее время строительно-монтажные работы активно продолжаются, - сообщили в компании.

Проводятся следующие работы:

объездная дорога – 46 км;

основная дорога – 48 км;

укладка геосетки – 46 км;

укладка щебено-песчаного материала – 46 км;

устройство черного щебеночного покрытия – 1,81 км.

В компании отметили, что работы по ремонту дороги продолжаются поэтапно в соответствии с утвержденным планом.

Напомним, ранее сообщалось, что трасса Жанаозен – граница с Туркменистаном станет четырехполосной. Завершить модернизацию планируется в 2026 году. Расширение трассы позволит увеличить пропускную способность и усилить транзитный потенциал региона.