Жители 3 микрорайона Актау жалуются на бездействие КЖСА

Жильцы домов №15 и 18 в 3 микрорайоне вновь заявляют о бездействии коммунального предприятия ГКП «Каспий жылу, су арнасы» (КЖСА). По их словам, из-за невыполнения обязательств по восстановлению асфальтового покрытия дороги и пешеходные зоны находятся в ужасном состоянии, кругом ямы и колдобины. После дождя территория и вовсе превратилась в грязевое болото, передает Lada.kz .

Фото жителей Актау

По словам жильцов, коммунальная служба КЖСА не решает проблему: вместо восстановления асфальтового покрытия на участке, где ранее проводились ремонтные работы, ямы просто засыпали песком.

Но это не спасло ситуацию, после дождя дороги снова превратились в грязевое месиво.

Они просто издеваются над нами. Представляете, во что превратились эти ямы после сегодняшнего дождя – теперь там сплошное грязевое болото, ходить невозможно. Сколько мы ещё должны ждать? Уже год нас кормят обещаниями. В итоге мы живём как в средневековом мире. Когда уже закончится этот бардак? Разбомбили все дороги, и никто не хочет восстанавливать. Дом со всех четырёх сторон окружён разбитыми дорогами и тротуарами. Почему нас власти не слышат? Всем плевать на наши неудобства, - жалуются жильцы.

Напомним, горожане на протяжении года неоднократно обращались с жалобами, однако со стороны коммунальной службы и городских властей никаких мер принято не было.