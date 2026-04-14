Пляжи и базы отдыха Актау
14.04.2026, 09:40

В Актау годами не решают вопрос с пешеходным переходом — люди продолжают гибнуть

Общество 0 1 505 Ольга Максимова

На протяжении многих лет остается нерешенной проблема отсутствия пешеходной инфраструктуры между 11А микрорайоном и областной больницей. Из-за её отсутствия люди вынуждены рисковать жизнью, перебегая оживленную дорогу, передаёт Lada.kz со ссылкой на Atameken Business.

Скриншот из видео inbusiness.kz
Буквально пару дней назад именно на этом месте  под колеса машины попала пенсионерка. Возможно, она переходила дорогу для того, чтобы попасть в поликлинику или больницу, но погибла.

Но, несмотря на трагедию, люди продолжают проходить по этому же маршруту.

Ближайший пешеходный переход на другую сторону дороги находится на расстоянии около 860 метров. Трагедия вновь обострила проблему, о которой жители и предприниматели говорят не первый год - нужна инфраструктура. При этом на данном участке давно наблюдается постоянный поток людей.

«Не могут товар завезти, закрыли специально! Это что за отношение такое? Что за отношение к малому бизнесу? Здесь торговые центры два стоят», — говорит предприниматель Сарсенбай Абдуллаев.

Владелец расположенного рядом бизнес-объекта на протяжении длительного времени направляет обращения в акимат и профильные ведомства с просьбой организовать безопасное передвижение.

«Городской акимат говорит, что инспекция по безопасности дорожного движения категорически против. Они возражают. А причину какую называют? Подъем. Нельзя делать переход, нельзя делать разворот. Мы приводим примеры: между 9-м микрорайоном и Кашаганом - подъем, пешеход есть. Между 14 и 15 - два перехода на подъеме», — рассказывает юрист Николай Гребеньков.

В акимате при этом ссылаются на действующие правила. Как поясняют специалисты госоргана, любые изменения на данном участке возможны только по согласованию с дорожной полицией и по их инициативе.

«Дополнительно рассмотрим совместно с полицией. Но ранее этот вопрос уже рассматривался, и было принято решение не наносить пешеходный переход. Поэтому были установлены специальные ограждения. То есть это не окончательное решение, можно ещё рассмотреть? В дальнейшем будут организованы дополнительные проверки», - сообщил руководитель отдела пассажирского транспорта и автодорог Исматулла Адай.

Рассмотреть выдвинутые предложения от общественности правоохранители не отказались.

«Там нет инфраструктуры. Если будут какие-то предложения, мы их обязательно рассмотрим. Что нужно сделать, какие предложения, как и в какой форме подавать и куда? Предложения могут быть и в устной форме, и в письменном виде», - сказал и. о. начальника управления административной полиции Суюн Курмантаев.

Люди отмечают: маршрут к больнице существовал всегда, и поток пешеходов не исчезнет. Но вместо решения установлено ограждение, которое продолжают обходить и перелезать. Возникает вопрос - почему очевидную проблему годами не решают?

Комментарии

2 комментарий(ев)
Ingul
Посмотрим, рассмотрим и т.п. Вот так у нас решаются все вопросы.
14.04.2026, 08:34
Кинст
Есть ещё один странный фактор - к этой больнице нет НИ ОДНОГО АВТОБУСНОГО МАРШРУТА! А ведь это городская поликлиника, там же и детская имеется. Плюс там родильный дом и ещё мед. корпуса. Раньше вокруг 26 мкрн. ходила двойка - можно было добраться. В нулевые был 11-й маршрут с остановкой у самой больницы. А теперь вообще ничего нет. Как-то странно у нас устроено всё.
14.04.2026, 08:17
