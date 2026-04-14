Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
14.04.2026, 13:05

Будет сидеть! В Актау афера с «трудоустройством» в нефтяную компанию закончилась сроком заключения

Общество 0 1 338 Ольга Максимова

Судебная коллегия по уголовным делам Мангистауского областного суда рассмотрела апелляционную жалобу по делу о мошенничестве в отношении жителя Актау, гражданина Б., который «трудоустраивал» соотечественников в нефтяную компанию, передаёт Lada.kz.

Иллюстративное фото: envato.com
Иллюстративное фото: envato.com

Как следует из материалов дела, ранее Актауский городской суд признал Б. виновным в совершении мошенничества в составе группы лиц по предварительному сговору.

Установлено, что в период с апреля 2024 года по март 2025 года он совместно с соучастницей обманывал потерпевших, обещая устроить их на работу в АО «ОзенМунайГаз». Им удалось обманным путём выудить деньги на общую сумму 4 687 000 тенге у трёх граждан.

Суд первой инстанции по пункту 4 части 3 статьи 190 УК РК назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы. С учётом применения закона об амнистии срок был сокращён до 3 лет 2 месяцев 12 дней лишения свободы с отбыванием в учреждении средней безопасности.

Также суд постановил взыскать с осуждённого и его соучастницы материальный ущерб в пользу трёх потерпевших на общую сумму 4,6 млн тенге, а также государственную пошлину в размере 46 870 тенге.

Защитник осуждённого обжаловал приговор, настаивая на недоказанности вины, и просил оправдать подсудимого. Однако апелляционная инстанция, изучив материалы дела и выслушав стороны, пришла к выводу, что вина полностью подтверждена совокупностью доказательств, включая показания потерпевших и свидетелей.

В итоге судебная коллегия оставила приговор без изменений, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

 

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь