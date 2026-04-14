Будет сидеть! В Актау афера с «трудоустройством» в нефтяную компанию закончилась сроком заключения

Судебная коллегия по уголовным делам Мангистауского областного суда рассмотрела апелляционную жалобу по делу о мошенничестве в отношении жителя Актау, гражданина Б., который «трудоустраивал» соотечественников в нефтяную компанию, передаёт Lada.kz .

Как следует из материалов дела, ранее Актауский городской суд признал Б. виновным в совершении мошенничества в составе группы лиц по предварительному сговору.

Установлено, что в период с апреля 2024 года по март 2025 года он совместно с соучастницей обманывал потерпевших, обещая устроить их на работу в АО «ОзенМунайГаз». Им удалось обманным путём выудить деньги на общую сумму 4 687 000 тенге у трёх граждан.

Суд первой инстанции по пункту 4 части 3 статьи 190 УК РК назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы. С учётом применения закона об амнистии срок был сокращён до 3 лет 2 месяцев 12 дней лишения свободы с отбыванием в учреждении средней безопасности.

Также суд постановил взыскать с осуждённого и его соучастницы материальный ущерб в пользу трёх потерпевших на общую сумму 4,6 млн тенге, а также государственную пошлину в размере 46 870 тенге.

Защитник осуждённого обжаловал приговор, настаивая на недоказанности вины, и просил оправдать подсудимого. Однако апелляционная инстанция, изучив материалы дела и выслушав стороны, пришла к выводу, что вина полностью подтверждена совокупностью доказательств, включая показания потерпевших и свидетелей.

В итоге судебная коллегия оставила приговор без изменений, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.