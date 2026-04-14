Жителя Жанаозена отправили в колонию из-за нарушения условий пробации

В Мангистауской области вынесено судебное решение о замене наказания 24-летнему местному жителю. За систематические нарушения порядка отбывания ограничения свободы он приговорён к реальному тюремному сроку, передаёт Lada.kz

Ранее житель города Жанаозен был осуждён городским судом по статье 191 УК РК (грабёж). Суд назначил ему наказание в виде 3 лет и 6 месяцев ограничения свободы с установлением пробационного контроля и привлечением к 100 часам принудительного труда. Об этом сообщили в департаменте уголовно-исполнительной системы Мангистауской области.

С момента постановки на учёт сотрудники службы пробации провели с осуждённым полный комплекс разъяснительных мероприятий, ознакомив его с правилами поведения и жёсткими требованиями закона. Однако, несмотря на предоставленную возможность исправления без изоляции от общества, мужчина встал на путь деструктивного поведения.

«Осуждённый продемонстрировал стойкое нежелание соблюдать установленные законом нормы. Для обеспечения контроля на него был надет электронный браслет, однако он намеренно отключал устройство и отсутствовал по месту жительства во время вечерних проверок. Кроме того, подучётный проигнорировал судебное предписание об отработке 100 часов принудительного труда. Поскольку на официальные предупреждения осуждённый не реагировал и сознательно уклонялся от исполнения своих обязанностей, нами было направлено представление в суд о замене вида наказания», - рассказал лейтенант юстиции Нурболат Бисенбай, инспектор службы пробации города Жанаозен.

Жанаозенский городской суд, рассмотрев материалы дела и доводы сотрудников ДУИС, пришёл к выводу, что исправление данного лица невозможно в условиях ограничения свободы. Постановлением суда оставшаяся неотбытая часть наказания в виде 2 лет 8 месяцев была заменена на лишение свободы. Осуждённый был взят под стражу немедленно в зале суда. Срок он будет отбывать в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.