18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
474.9
555.3
6.24
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
14.04.2026, 15:53

Жителя Жанаозена отправили в колонию из-за нарушения условий пробации

Общество | Ольга Максимова

В Мангистауской области вынесено судебное решение о замене наказания 24-летнему местному жителю. За систематические нарушения порядка отбывания ограничения свободы он приговорён к реальному тюремному сроку, передаёт Lada.kz 

Фото с сайта polisia.kz.
Фото с сайта polisia.kz.

Ранее житель города Жанаозен был осуждён городским судом по статье 191 УК РК (грабёж). Суд назначил ему наказание в виде 3 лет и 6 месяцев ограничения свободы с установлением пробационного контроля и привлечением к 100 часам принудительного труда. Об этом сообщили в департаменте уголовно-исполнительной системы Мангистауской области.

С момента постановки на учёт сотрудники службы пробации провели с осуждённым полный комплекс разъяснительных мероприятий, ознакомив его с правилами поведения и жёсткими требованиями закона. Однако, несмотря на предоставленную возможность исправления без изоляции от общества, мужчина встал на путь деструктивного поведения.

«Осуждённый продемонстрировал стойкое нежелание соблюдать установленные законом нормы. Для обеспечения контроля на него был надет электронный браслет, однако он намеренно отключал устройство и отсутствовал по месту жительства во время вечерних проверок. Кроме того, подучётный проигнорировал судебное предписание об отработке 100 часов принудительного труда. Поскольку на официальные предупреждения осуждённый не реагировал и сознательно уклонялся от исполнения своих обязанностей, нами было направлено представление в суд о замене вида наказания», - рассказал лейтенант юстиции Нурболат Бисенбай, инспектор службы пробации города Жанаозен.

Жанаозенский городской суд, рассмотрев материалы дела и доводы сотрудников ДУИС, пришёл к выводу, что исправление данного лица невозможно в условиях ограничения свободы. Постановлением суда оставшаяся неотбытая часть наказания в виде 2 лет 8 месяцев была заменена на лишение свободы. Осуждённый был взят под стражу немедленно в зале суда. Срок он будет отбывать в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

 

3
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

< >
