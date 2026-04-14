Не дали чек? В Мангистау объяснили, как защитить свои права

В департаменте государственных доходов по Мангистауской области напомнили, что выдача фискального чека (ККМ) при каждой покупке товаров, выполнении работ или оказании услуг - требование Налогового кодекса, и рассказали, что делать, если чек не дали, передаёт Lada.kz .

Чек является подтверждением продажи товара или услуги, а также мощным аргументом в случае необходимости защитить свои права. Также невыдача чека — это признак возможного уклонения от уплаты налогов, то есть ущерба государству и честному бизнесу.

Что делать, если чек не выдали?

Потребуйте чек сразу на месте и, в случае отказа, зафиксируйте нарушение:

снимите видео или фото (адрес магазина, название, время покупки, продавца, товар и сумму);

запишите данные: наименование магазина, ИИН/БИН продавца (если известно);

подайте жалобу через сервис e-Otinish в приложении eGov Mobile (выберите орган государственных доходов по месту нахождения магазина) или через мобильное приложение Wipon (за подтверждённое нарушение предусмотрено вознаграждение);

также можно обратиться лично в территориальный налоговый орган по месту нахождения нарушителя.

В департаменте госдоходов напомнили об ответственности за невыдачу чека (статья 284 КоАП РК): при первом нарушении — предупреждение. При повторном нарушении в течение года — штраф:

для субъектов малого предпринимательства, частных нотариусов и частных судебных исполнителей — 20 МРП (86 500 тенге);

для субъектов среднего предпринимательства — 30 МРП (129 750 тенге);

для субъектов крупного предпринимательства — 40 МРП (173 000 тенге).

С 2026 года в чеках ККМ обязательно указываются наименование товара/услуги и его код по Национальному каталогу товаров (НКТ). Невыполнение этих требований также может квалифицироваться как нарушение порядка применения ККМ.