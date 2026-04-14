В Актау изменили стоимость проезда до Бекет Ата

Автоперевозчик, осуществляющий обслуживание маршрута Актау - Бекет Ата, сообщает об изменении стоимости и расписания проезда к святому месту, передаёт Lada.kz .

Фото из архива Lada.kz

Как проинформировали в пресс-службе ТОО «Каспий Авто Парк», изменения вступили в силу 21 марта.

Стоимость проезда в одну сторону для взрослых теперь составляет 2500 тенге (с момента запуска маршрута было 1500 тенге), а для детей до 12 лет - 1250 тенге (было 750 тенге).

Поездки осуществляются 4 раза в неделю: во вторник, четверг, субботу и воскресенье с автостоянки «Сары базар» в 07:00.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону 8 (777) 550 26 66.