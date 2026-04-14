В Актау начали строить тротуар в 8А микрорайоне

В областном центре по просьбам жителей начали укладывать пешеходную дорожку, передаёт Lada.kz .

Как сообщили в акимате Актау, протяжённость тротуара в 8А микрорайоне составит 250 метров. Данная территория ранее неоднократно обозначалась горожанами как одна из наиболее проблемных зон.

«В рамках проекта в дальнейшем вдоль пешеходной дорожки планируется установка современных скамеек, урн для мусора и опор освещения», — сообщил Жантилек Асхатов, главный специалист городского отдела жилищно-коммунального хозяйства Актау.

Аналогичные работы по благоустройству ведутся и на территории областной универсальной библиотеки в 19А микрорайоне.