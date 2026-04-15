Школьников перевели на дистанционку в одном из районов Мангистау

В связи с неблагоприятными погодными условиями учеников школ нескольких сел Мангистауского района перевели на онлайн-формат обучения. Об этом редакции lada.kz сообщили в управлении образования региона.

Непогода в Мангистауской области сказалась на работе образовательных учреждений.

По данным управления образования региона, сегодня, 15 апреля, в селах Кызан, Акшымырау, Отеса Мангистауского района занятия двух смен переведены на дистанционный формат обучения.

В связи с неблагоприятными погодными условиями в школах Жанаозена занятия первой смены также были переведены на дистанционный формат. Информация об изменениях занятий второй смены будет предоставлена дополнительно. Занятия в школах других городов и районов будут проходить в штатном режиме, - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что формат проведения занятий в каждом городе и районе определяется соответствующими отделами образования.