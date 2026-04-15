В Мангистау свыше 70 организаций обеспечивают рабочие места для людей с инвалидностью

По итогам 2025 года в карьерные центры области обратились 2 380 лиц с инвалидностью. С начала текущего года - 935 человек. Об этом рассказали в Мангистауском областном управлении координации занятости и социальных программ, передаёт Lada.kz .

Для трудоустройства лиц с инвалидностью в 77 учреждениях области предусмотрено 470 рабочих мест. В прошлом году мерами занятости были охвачены 1 287 человек, еще 389 лиц приняли участие в программе «Бастау Бизнес», прошли онлайн-обучение, профессиональную подготовку и стали обладателями грантов.

«В текущем году в карьерные центры поступило 935 обращений от лиц с инвалидностью, 328 человек охвачены мерами занятости. Для трудоустройства лиц с инвалидностью в 77 учреждениях области предусмотрено 470 рабочих мест. На постоянную работу были трудоустроены 78 человек. В текущем году в квоту включено 85 учреждений с 483 рабочими местами, на начало апреля два человека трудоустроены», - привели данные в управлении.

В настоящее время в интерактивную карту доступности Inva.gov.kz внесено 1 569 объектов. По информации управления, полностью адаптированы 808 объектов, частично адаптированы — 761.

Как заявили в руководстве управления, в рамках реализации предвыборной программы партии «Amanat» «Вместе с народом» на 2023–2027 годы предусмотрено достижение 80% адаптации инфраструктуры для людей с особыми потребностями в текущем году.