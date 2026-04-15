18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
474.08
558.28
6.26
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
15.04.2026, 11:36

В Мангистау свыше 70 организаций обеспечивают рабочие места для людей с инвалидностью

Общество | Гульмира Садырова

По итогам 2025 года в карьерные центры области обратились 2 380 лиц с инвалидностью. С начала текущего года - 935 человек. Об этом рассказали в Мангистауском областном управлении координации занятости и социальных программ, передаёт Lada.kz.

Фото из архива Lada.kz

Для трудоустройства лиц с инвалидностью в 77 учреждениях области предусмотрено 470 рабочих мест. В прошлом году мерами занятости были охвачены 1 287 человек, еще 389 лиц приняли участие в программе «Бастау Бизнес», прошли онлайн-обучение, профессиональную подготовку и стали обладателями грантов.

«В текущем году в карьерные центры поступило 935 обращений от лиц с инвалидностью, 328 человек охвачены мерами занятости. Для трудоустройства лиц с инвалидностью в 77 учреждениях области предусмотрено 470 рабочих мест. На постоянную работу были трудоустроены 78 человек. В текущем году в квоту включено 85 учреждений с 483 рабочими местами, на начало апреля два человека трудоустроены», - привели данные в управлении.

В настоящее время в интерактивную карту доступности Inva.gov.kz внесено 1 569 объектов. По информации управления, полностью адаптированы 808 объектов, частично адаптированы — 761.

Как заявили в руководстве управления, в рамках реализации предвыборной программы партии «Amanat» «Вместе с народом» на 2023–2027 годы предусмотрено достижение 80% адаптации инфраструктуры для людей с особыми потребностями в текущем году.

1
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

