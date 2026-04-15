Видео в поддержку и петиции против: скандалом обернулась инициатива депутата от Мангистау об убийстве животных

В Мангистау разгорелся скандал вокруг депутата Мажилиса Едила Жанбыршина, чьи высказывания об убийстве бездомных животных вызвали широкий общественный резонанс. В соцсетях пользователи разделились на два лагеря. Одни инициируют петицию против убийства животных, другие, напротив, публикуют видеообращения в поддержку законопроекта, передаёт Lada.kz .

Депутат Мажилиса Едил Жанбыршин является главным сторонником законопроекта о массовом убийстве бездомных животных.

Согласно новому законопроекту, принятому Мажилисом, в Казахстане бездомных и брошенных собак планируется усыплять, если их не заберут из пунктов отлова в течение пяти дней.

По словам депутата, содержание собак требует значительных бюджетных расходов. Он отметил, что длительное содержание является экономически неоправданным, так как день пребывания собаки в приюте обходится бюджету в 5,5 тысячи тенге, что в разы превышает расходы на питание детей в некоторых регионах.

Данный законопроект вызвал широкий общественный резонанс в социальных сетях, а зоозащитники выступили против инициативы. Одна из жительниц Казахстана вступила в переписку с депутатом, после чего он пригласил её в Актау.

Казахстанка Дамиля Танкибаева заявила, что получила приглашение в Мангистаускую область от депутата Мажилиса Едила Жанбыршина на фоне разгоревшейся общественной дискуссии.

Меня тут Жанбыршин пригласил в Мангистау. Я согласилась. Посмотрим, дойдет ли это дальше комментов. Билеты я купила. В пятницу лечу в Актау, — написала она в социальной сети.

Кто-то и вовсе призывает отправить Жанбыршина в отставку.

Сегодня, 15 апреля, в сети появилось видеообращение в поддержку депутата. На видео группа мужчин на набережной Актау, не уточняя, кто они, записала обращение. Они заявили следующее:

Мы - жители Мангистауской области, которые избрали своих депутатов Едила Жанбыршина и Самата Мусабаева. Мы выступаем в их защиту на фоне принятия закона о защите животных.

По словам авторов обращения, в последнее время некоторые блогеры и комментаторы резко критикуют депутатов, заявляя, что им «не место в Парламенте» и что они проводят антинародную политику, не защищая животных.

При этом жители отмечают, что в ряде населённых пунктов, включая Умирзак, Приморский, Акшукур и Тельман, сохраняется проблема безнадзорных собак. По их словам, животные свободно перемещаются по улицам, в том числе в вечернее время, что вызывает обеспокоенность среди населения.

Также утверждается, что ранее действовавший подход к регулированию численности бездомных животных, предусматривавший отлов, стерилизацию, чипирование и выпуск, не дал ожидаемого результата и требовал значительных затрат.

Авторы обращения заявляют, что поддерживают принятые депутатами решения и считают их направленными на защиту интересов граждан. В то же время они просят правоохранительные органы дать правовую оценку высказываниям отдельных блогеров, которые, по их мнению, призывают к насильственным действиям в отношении депутатов, и принять меры в рамках законодательства.

Между тем зоозащитники приводят свои доводы, заявляя, что ранее в стране и, в частности, в Мангистау не велось должной работы по содержанию и сокращению численности бездомных животных.

«Я, как гражданин Казахстана, и миллионы других людей хотим, чтобы наши налоги шли на содержание животных в приютах, а не на тех, кто совершает убийства, насилие и ломает чужие жизни. Почему депутаты не озвучивают суммы, которые государство тратит на содержание преступников? Почему об этом молчат? Зато активно продвигается цифра в 74 тысячи тенге якобы на одну собаку. Хотя ни один приют в Казахстане таких денег не получает. Возникает вопрос: куда на самом деле уходят эти миллиарды? Есть большие сомнения, что значительная часть средств оседает в системе отлова, где деньги просто “растворяются”. Именно поэтому программа ОСВВ не дала ожидаемого результата - не из-за своей неэффективности, а из-за отсутствия прозрачности и контроля. Цифру в 74 тысячи вытащили, чтобы взбудоражить общество. Но те, кто действительно в теме, знают: до приютов не доходит ни копейки», - написала в соцсетях волонтёр «Клуба добряков Актау» Сабина Бейсембаева.

В социальных сетях жители Казахстана призывают подписывать петицию против убийства животных, а также опубликовали видеоинструкцию о том, как это сделать.

Редакции Lada.kz стало известно, что встреча депутата с зоозащитницей Дамилей Танкибаевой состоится в пятницу, 17 апреля, в здании партии «Аманат». Журналист редакции будет следить за развитием событий.