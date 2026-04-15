В Мангистау отмечается снижение случаев ВИЧ-инфекции

В Мангистауской области за первые три месяца 2026 года зарегистрировано 14 случаев ВИЧ-инфекции. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается снижение на пять фактов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального центра по профилактике ВИЧ-инфекции, передаёт Lada.kz .

Из 14 инфицированных с начала года 13 приходится на граждан Казахстана.

«За аналогичный период 2025 года зарегистрировано 19 случаев инфицирования: среди иностранных граждан — три факта, среди граждан РК - 16 случаев. Рост на три случая в этом году отмечается в Актау, в Мунайлинском районе - на два факта, в Мангистауском районе - на один, в Жанаозене показатель снизился на один случай. В Бейнеуском, Каракиянском и Тупкараганском районах новые случаи не зарегистрированы», - прокомментировали в пресс-службе медицинской организации.

По данным из открытых источников, на сегодня в РК официально зарегистрированы 37 тысяч человек с ВИЧ. Ежегодно выявляется примерно до четырёх тысяч новых случаев.