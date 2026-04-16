15.04.2026, 19:03

Москва и Баку урегулировали последствия авиакатастрофы возле Актау

Лиана Рязанцева

МИД Азербайджана и России выступили с совместным заявлением в связи с крушением самолета AZAL, передает lada.kz.

 

Фото из архива

В документе говориться, что в соответствии с договорённостями Президентов Российской Федерации и Азербайджанской Республики, достигнутыми в ходе их встречи в Душанбе 9 октября 2025 года, стороны пришли к надлежащему урегулированию последствий, включая вопрос выплаты компенсаций.

Предпринятые шаги подтверждают обоюдное стремление к дальнейшему выстраиванию взаимовыгодного сотрудничества в рамках союзнического взаимодействия. Выражаем уверенность в том, что поступательное развитие российско-азербайджанских связей на основе взаимного уважения, доверия и учёта интересов сторон будет и далее способствовать укреплению добрососедских отношений и расширению сотрудничества в интересах народов двух государств. Вновь приносим глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате крушения воздушного судна и разделяем боль невосполнимой утраты со всеми, кого затронула трагедия, - говорится в заявлении.

 Ранее президент России назвал причины крушения.

Первое (обстоятельство – КазТАГ) заключается в том, что в небе находился именно украинский беспилотник. Мы вели сразу три беспилотника, которые пересекли границу Российской Федерации ночью в день трагедии. Вторая причина заключается в технических сбоях самой системы ПВО России, - заявил Путин  на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

По словам президента России, две выпущенные ракеты не попали в самолёт напрямую - в таком случае он бы упал сразу на месте. Он отметил, что, по предварительным данным, поражение произошло не боевыми поражающими элементами, а, вероятнее всего, обломками самих ракет.

Владимир Путин выразил соболезнования в связи с крушением пассажирского самолета.

 Президент России сообщил, что в день инцидента имели место вмешательства в воздушное пространство страны, и ВВС России открыли огонь. Хотя огонь по самолету не открывался, осколки задели воздушное судно. В связи с этим будут выплачены компенсации, - говорится в сообщении.

Напомним, что 25 декабря 2024 года самолет Embraer 190 AZAL, выполнявший рейс J2-8243 Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 км от Актау в Казахстане.

Согласно предварительным данным расследования, при подлете к Грозному самолет подвергся атаке российского средства ПВО «Панцирь-С». Кроме того, из-за применения российской стороной средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) была полностью парализована система связи азербайджанского самолета. По этой причине борт пропал с радаров в воздушном пространстве России.

В результате авиакатастрофы погибли 38 человек. На борту находились 62 пассажира и 5 членов экипажа. Из них выжили только 29 человек, включая двух бортпроводников. Как переживают потерю близкие погибших и что вспоминают те, кто в ту страшную минуту оказался рядом – в материале Lada.kz.

Комментарии

