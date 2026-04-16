В День влюблённых в Казахстане в Мангистау подано 15 заявлений на регистрацию брака

Сегодня, 15 апреля, Казахстан отмечает День Козы Көрпеш и Баян Сулу - символический праздник, олицетворяющий любовь и верность. В этот день в Мангистау было подано 15 заявлений на регистрацию брака, передаёт Lada.kz .

В Казахстане ежегодно 15 апреля отмечается национальный День влюблённых - День Козы Көрпеш и Баян Сулу. Праздник широко отмечается в стране с 2011 года.

В связи с этой датой в текущем году в отделы РАГС Мангистауской области государственной корпорации «Правительство для граждан» поступило 15 заявлений на регистрацию брака.

По количеству поданных заявлений лидируют города Актау и Жанаозен, а также Мунайлинский район, - отметили в ведомстве.

В пресс-службе госкорпорации сообщили, что в целом за первый квартал 2026 года в Мангистауской области было зарегистрировано 803 брака.

Отметим, что заявление на регистрацию брака можно подать через отделы РАГС, портал «электронного правительства» или мобильные приложения банков второго уровня в онлайн-формате. Государственная услуга рассматривается в течение одного рабочего дня.

Адреса районных и гордских отделов РАГС:

Актау – 34 мкр, здание 9, «Дом дружбы»;

Жанаозен – ул. Сатпаева 1а, «Дворец бракосочетаний»;

Мунайлинский район – село Мангистау, 24 квартал, 10/3;

Каракиянский район – село Курык, ул. Сатпаева, здание 209;

Мангистауский район – село Шетпе, Центральная улица, здание 46;

Тупкараганский район – город Форт-Шевченко, ул. Н. Ондасынова, здание 51;

Бейнеуский район – село Бейнеу, ул. Косаy Ата, здание 4/6.

РАГС - это отдел регистрации актов гражданского состояния.

Напомним, с 12 июня 2025 года прием на оказание услуг по регистрации актов гражданского состояния ведется в Доме дружбы (здание №9, первый этаж), расположенном в 34 микрорайоне.