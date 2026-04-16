В День влюблённых в Казахстане в Мангистау подано 15 заявлений на регистрацию брака

Сегодня, 15 апреля, Казахстан отмечает День Козы Көрпеш и Баян Сулу - символический праздник, олицетворяющий любовь и верность. В этот день в Мангистау было подано 15 заявлений на регистрацию брака, передаёт Lada.kz.
В Казахстане ежегодно 15 апреля отмечается национальный День влюблённых - День Козы Көрпеш и Баян Сулу. Праздник широко отмечается в стране с 2011 года.
В связи с этой датой в текущем году в отделы РАГС Мангистауской области государственной корпорации «Правительство для граждан» поступило 15 заявлений на регистрацию брака.
По количеству поданных заявлений лидируют города Актау и Жанаозен, а также Мунайлинский район, - отметили в ведомстве.
В пресс-службе госкорпорации сообщили, что в целом за первый квартал 2026 года в Мангистауской области было зарегистрировано 803 брака.
Отметим, что заявление на регистрацию брака можно подать через отделы РАГС, портал «электронного правительства» или мобильные приложения банков второго уровня в онлайн-формате. Государственная услуга рассматривается в течение одного рабочего дня.
РАГС - это отдел регистрации актов гражданского состояния.
Напомним, с 12 июня 2025 года прием на оказание услуг по регистрации актов гражданского состояния ведется в Доме дружбы (здание №9, первый этаж), расположенном в 34 микрорайоне.
