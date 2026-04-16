FlyArystan продлил временную отмену рейсов Актау – Дубай

Авиакомпания FlyArystan сообщает об отмене рейсов по маршруту Актау - Дубай до 29 августа включительно в связи с нестабильной ситуацией на Ближнем Востоке, передаёт Lada.kz.
По сообщению перевозчика, выполнение рейсов из Актау в Дубай временно приостановлено до 29 августа включительно.
Пассажирам отменённых рейсов доступен полный возврат стоимости билетов без удержания штрафов по месту приобретения. Пассажиры, оформившие билеты на официальном сайте или в мобильном приложении FlyArystan, могут самостоятельно оформить возврат онлайн. При покупке через туристические агентства и другие каналы продаж рекомендуется обращаться по месту приобретения, - сообщили в авиакомпании.
Напомним, ранее авиакомпания информировала о приостановке рейсов до 19 мая.
