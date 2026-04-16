FlyArystan продлил временную отмену рейсов Актау – Дубай

По сообщению перевозчика, выполнение рейсов из Актау в Дубай временно приостановлено до 29 августа включительно.

Пассажирам отменённых рейсов доступен полный возврат стоимости билетов без удержания штрафов по месту приобретения. Пассажиры, оформившие билеты на официальном сайте или в мобильном приложении FlyArystan, могут самостоятельно оформить возврат онлайн. При покупке через туристические агентства и другие каналы продаж рекомендуется обращаться по месту приобретения, - сообщили в авиакомпании.