Жителей Мангистау наказали штрафами за нарушение правил рыболовства

Сотрудники управления рыбной инспекции Мангистауской области оштрафовали жителей региона за нарушение правил рыболовства. Об этом Lada.kz сообщили в пресс-службе ведомства.

С 1 апреля по 31 мая 2026 года в Мангистауской, Атырауской и Западно-Казахстанской областях проводится ежегодная широкомасштабная рыбоохранная акция «Бекiре».

Мероприятие направлено на сохранение осетровых видов рыб и защиту их нерестовой миграции, а акватория Каспийского моря в пределах Мангистауской области как раз-таки относится к путям миграции рыб на нерест. Целями акции являются и борьба с браконьерством, а также незаконным оборотом осетровых, - сообщили в региональном управлении.

Совместно с природоохранной полицией и другими подразделениями департамента полиции области, а также с военнослужащими ПС КНБ РК, организованы передвижные посты, мобильные группы, задействованы катера как пограничных служб, так и рыбной инспекции.

В рамках акции только силами рыбной инспекции проведено несколько результативных рейдовых мероприятий, направленных на предупреждение и пресечение фактов нарушения природоохранного законодательства РК.

Так, было выявлено семь фактов нарушения Правил рыболовства, которые допустили жители региона.

В Тупкараганском районе к ответственности привлекли пять человек: четверо проходили по части 2 статьи 390 КоАП РК (сумма наложенного штрафа составила 43 250 тенге), один – по части 1 статьи 383 КоАП РК (штраф – 21 625 тенге). В Каракиянском районе и Актау оштрафовали по части 1 статьи 383 КоАП РК по одному человеку. Общая сумма составила 108 125 тенге, взыскана в полном объеме, - сообщили в инспекции.

По предоставленным данным, за аналогичный период 2025 года госинспекторами управления было выявлено восемь вышеописанных фактов.

Если мы сравним районы выявленных административных правонарушений с 2026 годом, то основная их масса была совершена на базах отдыха, расположенных на территории Актау, и только два случая относились к Тупкараганскому району, - добавили в управлении.

В ведомстве подчеркнули, что работа по выявлению нарушителей будет продолжена, поэтому население призывают соблюдать действующее законодательство Республики Казахстан, и бережно относиться к животному миру.

