16.04.2026, 15:38

Юристы бесплатно проконсультируют жителей Актау

Общество 0 640 Сергей Кораблев

Местные жители смогут получить консультацию у квалифицированных специалистов по интересующим их правовым вопросам, сообщает Lada.kz.

Фото сгенерировано при помощи ИИ
Фото сгенерировано при помощи ИИ

По данным регионального Центра общественных коммуникаций, организатором акции выступает департамент юстиции Мангистауской области. В ходе мероприятия жители смогут получить консультации квалифицированных специалистов по интересующим их правовым вопросам.

Основная цель мероприятия – повышение правовой грамотности населения и оказание гражданам поддержки в рамках закона.

Акция пройдет завтра, 17 апреля, с 10:00 до 12:00 часов в ЦОНе, расположенном в 15 микрорайоне, здание №67Б.

К участию приглашаются все жители и гости города.

Напомним, ранее адвокат из Актау предложил усилить Конституцию в части правосудия.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь