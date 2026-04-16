Юристы бесплатно проконсультируют жителей Актау

Местные жители смогут получить консультацию у квалифицированных специалистов по интересующим их правовым вопросам, сообщает Lada.kz.
По данным регионального Центра общественных коммуникаций, организатором акции выступает департамент юстиции Мангистауской области. В ходе мероприятия жители смогут получить консультации квалифицированных специалистов по интересующим их правовым вопросам.
Основная цель мероприятия – повышение правовой грамотности населения и оказание гражданам поддержки в рамках закона.
Акция пройдет завтра, 17 апреля, с 10:00 до 12:00 часов в ЦОНе, расположенном в 15 микрорайоне, здание №67Б.
К участию приглашаются все жители и гости города.
