В Мангистау на поддержку людей с инвалидностью стали направлять больше средств

В Мангистауской области на улучшение качества жизни лиц с инвалидностью стали больше выделять средств. В этом году предусмотрено более 9 млрд тенге. Об этом проинформировали в региональном управлении координации занятости и социальных программ, передает Lada.kz .

Объем финансирования ежегодно увеличивается. В этом году предусмотрено 9,3 млрд тенге. К примеру, в 2023 году он составлял 5,2 млрд тенге. Выросло и количество получателей услуг реабилитации и технических средств – с 16 212 человек в 2021 году до 26 698 человек в 2025 году. В течение двух последних месяцев на портал Aleumet.egov.kz поступило 17 679 заявок, 6 624 человека обеспечены средствами и услугами. За счет государственного бюджета через портал предоставляются протезно-ортопедическая помощь, специальные средства передвижения, санаторно-курортное лечение и другое, - прокомментировали в управлении.

В области реализуются три проекта: «Организация центра активного долголетия», «Организация центра социальной адаптации «Тең қоғам» и «Инватакси». Услуги получили более полутора тысяч лиц с инвалидностью.

Напомним, в Мангистауской области зарегистрировано 35 068 лиц с инвалидностью, среди них 8 139 детей (2 673 ребенка до семи лет).