Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
Пляжи и базы отдыха Актау
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
17.04.2026, 12:26

В Мангистау на поддержку людей с инвалидностью стали направлять больше средств

Общество 0 694 Гульмира Садырова

В Мангистауской области на улучшение качества жизни лиц с инвалидностью стали больше выделять средств. В этом году предусмотрено более 9 млрд тенге. Об этом проинформировали в региональном управлении координации занятости и социальных программ, передает Lada.kz.

Фото из архива Lada.kz
Фото из архива Lada.kz

Для сравнения: в 2023 году объем финансирования был немногим выше 5 млрд тенге.

Объем финансирования ежегодно увеличивается. В этом году предусмотрено 9,3 млрд тенге. К примеру, в 2023 году он составлял 5,2 млрд тенге. Выросло и количество получателей услуг реабилитации и технических средств – с 16 212 человек в 2021 году до 26 698 человек в 2025 году. В течение двух последних месяцев на портал Aleumet.egov.kz поступило 17 679 заявок, 6 624 человека обеспечены средствами и услугами. За счет государственного бюджета через портал предоставляются протезно-ортопедическая помощь, специальные средства передвижения, санаторно-курортное лечение и другое, - прокомментировали в управлении.

В области реализуются три проекта: «Организация центра активного долголетия», «Организация центра социальной адаптации «Тең қоғам» и «Инватакси». Услуги получили более полутора тысяч лиц с инвалидностью.  

Напомним, в Мангистауской области зарегистрировано 35 068 лиц с инвалидностью, среди них 8 139 детей (2 673 ребенка до семи лет).

