Дрифт в «Долине замков» закончился арестом на 10 суток для жителя Мангистау

Суд вынес решение по скандальной публикации с дрифтом в районе Айракты-Шоманай (Долина замков), сообщает Lada.kz .

По данным Мангистауского областного суда, водитель, управляя автомобилем, намеренно выполнял элементы дрифта, демонстрируя неуважение к окружающим и нарушая общественный порядок. Его действия квалифицированы по статье 434 КоАП РК (Мелкое хулиганство).

В ходе разбирательства вина правонарушителя была полностью доказана.

Смягчающими обстоятельствами стали признание вины и раскаяние. Отягчающих факторов установлено не было.

Санкция статьи предусматривает штраф либо административный арест. В итоге суд назначил наказание в виде ареста сроком на 10 суток.

Отмечается, что постановление суда пока не вступило в законную силу.

Напомним, ранее в Сети распространились кадры дрифта в Долине замков, расположенной в Мангистауской области. Действия 24-летнего водителя вызвали гнев жителей. Впоследствии, по данным полиции, оказалось, что он является злостным нарушителем ПДД.