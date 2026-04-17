Вызвал автобус «на бой»: мужчина перекрыл проезд транспорту и устроил перепалку в Актау

В Сети распространилось видео, на котором мужчина, выйдя на автомобильную дорогу, перегородил проезд пассажирскому автобусу. Подробности инцидента узнавал корреспондент Lada.kz .

Фото: кадр видео, улучшенный с помощью ИИ

Инцидент произошел сегодня, 16 апреля, на автодороге между 1 и 1А микрорайонами. На кадрах видно, что мужчина блокирует автобус маршрута №12, который курсирует именно по этому участку.

По словам очевидцев, один из прохожих попытался вмешаться и принял на себя возможный удар, однако сам момент драки на видео зафиксирован не был.

В департаменте полиции региона сообщили, что мужчина помещен в психоневрологический диспансер и состоит на учете.

В результате инцидента никто не пострадал.

Пользователи связывают поведение мужчины с возможным психическим расстройством, отмечая «весеннее обострение» и его неадекватные действия. Многие выражают обеспокоенность за безопасность окружающих и считают, что такие люди должны находиться под наблюдением специалистов.

