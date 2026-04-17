О масштабных учениях предупредили жителей одного из районов Мангистау

В одном из районов Мангистауской области пройдут военно-тактические учебные сборы, сообщает Lada.kz .

Фото из архива Lada.kz

Военно-тактические учения состоятся на территории Тупкараганского района с 20 по 29 апреля.

В рамках мероприятий ожидается усиленное передвижение военной техники и личного состава. В отдельных районах возможны временные ограничения движения.

Также во время учений могут использоваться условные сигналы тревоги и различные звуковые эффекты, что может вызвать беспокойство у населения.

Жителей просят сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к происходящему.

Особое внимание обращают на необходимость соблюдения мер безопасности, а также выполнения законных требований представителей специальных служб.

Напомним, в конце марта текущего года в областном центре проводились учения «Актау - Антитеррор-2026».