17.04.2026, 13:01

FlyArystan запускает летом прямые рейсы из Актау в Батуми

Общество 0 1 258 Сергей Кораблев

Казахстанский лоукостер FlyArystan объявил о запуске нового международного маршрута Актау – Батуми, сообщает Lada.kz.

Фото авиакомпании
Фото авиакомпании

Авиакомпания запускает прямые рейсы по направлению Актау – Батуми – Актау с 6 июня по 29 августа 2026 года.

Полеты запланированы дважды в неделю – по вторникам и субботам.

Согласно расписанию вылет рейса FS7729 из Актау – в 09:05 часов, прибытие в Батуми – в 09:55 часов. Обратный рейс FS7730 вылетает из Батуми в 10:55 часов и прибывает в Актау в 13:40 часов по местному времени.

Стоимость билетов начинается от 41 000 тенге в одну сторону.

Президент и главный исполнительный директор FlyArystan Йохан Эйдхаген отметил, что Грузия остается одним из самых востребованных направлений среди казахстанцев благодаря сочетанию морского отдыха, гастрономии и развитой туристической инфраструктуры.

По его словам, запуск нового маршрута позволит пассажирам получить больше удобных вариантов для летних путешествий.

Ранее авиакомпания также сообщала о запуске рейсов из Астаны в Батуми. С июня они будут выполняться два раза в неделю, а с конца месяца частота увеличится до трех рейсов.

Билеты уже доступны в мобильном приложении, на официальном сайте авиакомпании и через другие каналы продаж. В стандартный тариф включены случайное место и ручная кладь до 7 кг.

Напомним, ранее FlyArystan продлил временную отмену рейсов Актау – Дубай.

Комментарии

3 комментарий(ев)
sakura.68
sakura.68
Здорово! Надо сделать эти рейсы круглогодичными...
17.04.2026, 08:58
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Halyk Bank массово закрывает счета казахстанцев: кто в списке и что делатьНовости Казахстана
11.04.2026, 14:46 0
Kaspi.kz пересчитал цену перевода: сколько теперь стоит отправить деньги в другой банкНовости Казахстана
23.03.2026, 12:02 0
С 19 марта казахстанцам усложняют доступ к деньгам: подробностиНовости Казахстана
19.03.2026, 06:47 0
В Казахстане с 27 марта вступает в силу новая квитанция об уплате штрафовНовости Казахстана
21.03.2026, 09:43 0
В Kaspi.kz ввели правило «только для своих»Новости Казахстана
08.04.2026, 13:09 0

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь