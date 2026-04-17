FlyArystan запускает летом прямые рейсы из Актау в Батуми

Авиакомпания запускает прямые рейсы по направлению Актау – Батуми – Актау с 6 июня по 29 августа 2026 года.

Полеты запланированы дважды в неделю – по вторникам и субботам.

Согласно расписанию вылет рейса FS7729 из Актау – в 09:05 часов, прибытие в Батуми – в 09:55 часов. Обратный рейс FS7730 вылетает из Батуми в 10:55 часов и прибывает в Актау в 13:40 часов по местному времени.

Стоимость билетов начинается от 41 000 тенге в одну сторону.

Президент и главный исполнительный директор FlyArystan Йохан Эйдхаген отметил, что Грузия остается одним из самых востребованных направлений среди казахстанцев благодаря сочетанию морского отдыха, гастрономии и развитой туристической инфраструктуры.

По его словам, запуск нового маршрута позволит пассажирам получить больше удобных вариантов для летних путешествий.

Ранее авиакомпания также сообщала о запуске рейсов из Астаны в Батуми. С июня они будут выполняться два раза в неделю, а с конца месяца частота увеличится до трех рейсов.

Билеты уже доступны в мобильном приложении, на официальном сайте авиакомпании и через другие каналы продаж. В стандартный тариф включены случайное место и ручная кладь до 7 кг.

Напомним, ранее FlyArystan продлил временную отмену рейсов Актау – Дубай.