18.04.2026, 12:54

В детсаду в Мангистау разгорелся скандал после жалоб родителей на агрессию ребенка

Общество 0 1 522 Ольга Максимова

В Каракиянском районе Мангистауской области разгорелся скандал вокруг одного из детских садов после распространения в социальных сетях видео с конфликтной ситуацией между детьми, передаёт Lada.kz.

«Жауқазын». Фото: 2Gis
«Жауқазын». Фото: 2Gis

Одна из родительниц опубликовала информацию об обстановке в детском саду «Жауказын», который расположен в селе Жетыбай. Согласно её утверждениям, один из воспитанников ведёт себя агрессивно: свободно перемещается между группами, нападает на других детей, бьёт их и угрожает.

«Он ходит с канцелярским ножом, бьёт девочек по голове и угрожает: “Не спите, а то что-нибудь вам отрежу!” Это просто позор! Он доводит воспитателей до слёз, грубо с ними разговаривает, угрожает: “Я тебя уволю, у меня с тобой будут проблемы”», - говорится в публикации.

Также заявляется, что ребёнок является сыном директора учреждения, что, по мнению родителей, влияет на реакцию сотрудников детского сада.

«То, что это дитё директора, не значит, что я позволю, чтобы моего ребёнка избивали и он сидел там! А если кому-то выбьют глаз? Кто будет отвечать? Разве жизнь чужого ребёнка — это игрушка? Злоупотребляет своим положением, угрожает воспитателям, кто она такая, чтобы говорить: “если будете разговаривать с моим ребенком, пусть это будет с моего разрешения”? Превратила детский сад в свою личную собственность и позволяет своему отпрыску делать всё что угодно. А наши дети, получается, должны терпеть побои! Раз так родила - пусть занимается своим ребёнком!», - пишет жительница района.

Автор обращения сообщает, что попыталась зафиксировать происходящее на видео и потребовала предоставить записи с камер наблюдения за последнюю неделю. Однако, по её словам, ей отказали в возможности съёмки, сославшись на запрет видеозаписи на территории учреждения. При этом участковый инспектор пояснил, что доступ к камерам возможен только при подаче официального заявления.

Родители также выражают обеспокоенность безопасностью детей и требуют равного соблюдения закона вне зависимости от должности родителей воспитанников.

В управлении образования Мангистауской области сообщили, что осведомлены о ситуации.

По официальной информации, с 20 апреля 2026 года будет начата служебная проверка. Для этого создана специальная рабочая группа, которая проведёт всестороннее и объективное изучение всех обстоятельств и представленных материалов.

По итогам проверки обещано принять меры в рамках действующего законодательства.

Комментарии

2 комментарий(ев)
Raiders
Raiders
Предупредили,теперь видео можно подчистить и всё в ажуре...алга Казахстан...
18.04.2026, 15:04
Банкир
Банкир
Простому ФЛ записи не дадут. А вот через полицию - вариант. Только камеры могут "не работать", "файлы повреждены" и тп
18.04.2026, 14:32
