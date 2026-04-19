Гибель домашнего скота в Мангистауском районе: в акимате озвучили данные

Ольга Максимова

В Мангистауской области устраняют последствия неблагоприятных погодных условий, зафиксированных 14–15 апреля в селе Сайотес, передаёт Lada.kz.

Акимат Мангистауского района. Фото: М. Куанов/foto-planeta.com

Как сообщили в акимате Мангистауского района, в результате сильного ветра и проливных дождей в населённом пункте произошли частичные повреждения и срывы кровель ряда объектов.

Кроме того, на участке между Сайотесом и 7-м разъездом, расположенном в 120–150 километрах от районного центра, выявлены факты гибели сельскохозяйственных животных, скопившихся вдоль железнодорожного полотна.

Для оценки ситуации 16–17 апреля была создана специальная комиссия с участием представителей государственных органов. 

«В настоящее время комиссия продолжает работу совместно с владельцами хозяйств. Вопросы компенсации за погибший скот, зарегистрированный в базе идентификации сельскохозяйственных животных, будут рассмотрены в рамках действующего законодательства. Решение примут уполномоченные органы в сферах чрезвычайных ситуаций, сельского хозяйства и ветеринарии», - сообщили в районном отделе внутренней политики.

 

Дополнено

По предварительным данным, обнаружено более ста лошадей. В настоящее время местные исполнительные органы уточняют количество погибшего скота, так как владельцы пока не могут полностью провести учёт поголовья.

По предварительной оценке, причиной падежа стали экстремальные погодные условия - сильный ветер и проливные дожди. Животные, сбившись с маршрута, оказались в труднодоступных участках и погибли в переувлажнённой местности. Часть табунов могла погибнуть на расстоянии до 60–80 километров от населённых пунктов.  

Для оперативного реагирования из Бейнеуского района в село Акшымырау направлен вездеход «Трэкол». Организован воздушный мониторинг с использованием дронов для поиска пропавшего скота. Проведено заседание оперативного штаба под председательством заместителя акима области, по итогам которого нефтегазовым предприятиям поручено обеспечить дополнительную техническую поддержку. В настоящее время руководитель областного управления сельского хозяйства и земельных отношений находится в Мангистауском районе, где проводит встречи с жителями и координирует все необходимые работы на месте.

«Для ликвидации последствий мобилизованы все силы и средства: задействована техника крупных предприятий региона, службы ЧС и местные исполнительные органы. Работы по откачке воды и восстановлению продолжаются в усиленном режиме. Ситуация находится на особом контроле. Ведётся работа с владельцами скота, задействованы современные средства мониторинга и спецтехника», - сообщили в акимате Мангистауского района.

Напомним, о гибели лошадей в результате ливня стало известно сегодня от местных жителей.

