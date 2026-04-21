Пять языков: учитель-полиглот из Актау рассказал о росте популярности выбора китайского языка

Истории успеха нередко начинаются с одного смелого решения – выбрать путь, который кажется далеким и непонятным. Ерсултан Ислам когда-то сделал ставку на китайский язык, отправившись на обучение в Пекин, а сегодня он не только свободно владеет им, но и делится своими знаниями с другими, открыв собственную языковую школу. Ко Дню китайского языка корреспондент Lada.kz побеседовала с преподавателем, чтобы рассказать о его пути в постижении «китайской грамоты», а также о растущем интересе молодежи к китайскому языку, который становится все более востребованным в современном мире.

Ерсултан Ислам, основатель и преподаватель языковой школы TILTAP в Актау. Фото: Е. Ислама

Ежегодно 20 апреля в системе ООН отмечают День китайского языка. Выбор даты символичен: он связан с именем легендарного Цан Цзе, которого принято считать создателем китайской письменности. Этот язык по праву считается одним из самых сложных: общее число иероглифов насчитывает десятки тысяч, хотя в повседневном использовании, как правило, достаточно 3-5 тысяч знаков. При этом китайский остается одним из древнейших языков, дошедших до наших дней. На нем говорят свыше 1,3 миллиарда человек, что делает его одним из самых распространенных в мире и объясняет его статус официального языка ООН.

Начало пути

Ерсултан Ислам родился в 1994 году в городе Жетысай, ныне это Туркестанская область, где и провел свое детство. Когда в 2009 году пришло время определяться с будущим, он согласился на предложение матери отправиться получать высшее образование в Китай. Тогда он еще не подозревал, насколько сложным окажется этот путь.

Когда я был абитуриентом в 2009 году, в Казахстан приезжало много компаний из Китая. Мама спросила, хочу ли я поехать, и я согласился. Мне было просто интересно попутешествовать, посмотреть другую страну. О сложности китайского языка я тогда даже не задумывался. Решение получилось спонтанным», - вспоминает он.

Поступив на специальность «нефтегазовое дело» в один из университетов Пекина, первые два года, как и все иностранные студенты, он изучал язык. Этот период оказался крайне непростым.

Это было очень тяжело. Бывали моменты, когда ты перестаешь чувствовать себя человеком, потому что вокруг все на китайском, а тебе просто хочется понимать, что происходит и что написано. Это одновременно и мотивировало, и угнетало. Первые попытки говорить появились только через два-три месяца. Я не могу сказать, что языки давались мне легко – даже по русскому языку было сложно получить хорошую оценку. У меня математический склад ума, я изначально планировал выбрать техническую профессию, просто выбрал ее на китайском языке, - рассказывает Ерсултан.

Изучение языка – это погружение в культуру

Год пролетел незаметно, хотя в тот период нагрузка была колоссальной. Сложности усугублялись тем, что он находился вдали от дома и близких. По его словам, никакого секрета успеха не существует – только ежедневная учеба и упорство. Так он освоил не только китайский, но и английский язык.

Чтобы овладеть китайским, пришлось буквально «перестроить» речевой аппарат. Это тоновый язык, в котором активно задействуется диафрагма.

Почему в Китае так популярен Димаш Кудайберген? Потому что способность мужчины воспроизводить диапазон звуков, характерный для женского голоса, считается высшим уровнем мастерства. Взять, к примеру, пекинскую оперу: мужчина, полностью загримированный под женщину, должен заставить зрителя забыть, кто он на самом деле. Артист, достигающий этого эффекта, считается настоящим мастером, - объясняет он.

По словам Ерсултана, изучение языка невозможно без погружения в культуру. Трудолюбие – одна из ключевых черт китайского общества, и без него освоить язык практически невозможно. Один неверный тон или иероглиф могут полностью изменить смысл сказанного, поэтому важны внимательность и усидчивость.

После языковой подготовки он перешел к изучению профильных дисциплин – нефтегазового дела. Обилие сложных математических и химических терминов возвели задачу едва ли не в абсолют, и в какой-то момент он ушел в психологический коллапс. Сегодня он не скрывает – в какой-то момент его посещали даже мысли о суициде.

Мне помогла поддержка близких и книги на родном языке. Я не сдался, и сегодня понимаю, что все усилия были не напрасны. Теперь я стараюсь помочь другим пройти этот путь с меньшими эмоциональными потерями – преподаю китайский и английский языки, - говорит он.

После окончания обучения Ерсултан вернулся в Казахстан, хотя имел возможности остаться работать в Китае. К тому времени его семья уже жила в Актау. Он устроился в нефтяную компанию, и карьера складывалась успешно, однако со временем пришло осознание, что это не его путь. В 2021 году он решился оставить стабильную работу с хорошей зарплатой и заняться преподаванием.

Когда я начал преподавать, понял, что это мое призвание. Это был серьезный вызов, но жизнь стала гораздо насыщеннее. Появился азарт, желание развиваться, искать учеников, - делится он.

Сегодня, по его словам, среди молодежи наиболее востребован английский язык, однако интерес к китайскому с каждым годом растет. Владение им становится серьезным преимуществом при выборе профессии. Например, за все время трудового стажа Ерсултан оставался без предложений о работе всего семь дней.

Он владеет пятью языками – казахским, русским, английским, китайским и турецким – и в настоящее время изучает японский и испанский. По его словам, знание языков формирует своеобразную «многоуровневую» личность.

Я часто говорю, что во мне живут пять личностей: казах, русский, китаец, американец и турок. У каждой свой характер. Например, «китаец» – очень трудолюбивый и скромный. В Пекине меня поразил ритм жизни: уже с шести утра город активен, никто не бездельничает и не спит до обеда. На их фоне сначала чувствуешь себя лентяем, а потом подхватываешь этот ритм. Поэтому мы возвращаемся к тому, что постигая язык мы постигаем культуру, и если не прикладывать трудолюбие, свойственное китайцам, то и с обучением языка ничего не выйдет, - отмечает он.

По мнению Ерсултана, начать учить язык никогда не поздно. Главное – готовность к вызову и желание работать над собой.

Будущее китайского языка в Казахстане

Ерсултан Ислам отмечает, что современная молодежь хорошо чувствует мировые тенденции, поэтому интерес к китайскому языку продолжает расти. Этому способствует и популяризация китайской культуры – дорамы и маньхуа.

Примечательно, что чаще всего изучать китайский приходят девушки, увлеченные сериалами и комиксами. Уже на начальном этапе они легче воспринимают язык и быстрее осваивают тона.

Изучать китайский мы начинаем с эмоционального погружения, потом уже приступаем к иероглифам. Человек не рождается сразу с набором знаний, он сначала впитывает эмоции, а потом уже приобретает умение читать и писать, так и при изучении иностранного языка мы взращиваем этого нового человека внутри ученика. Почему так сложно учить языки в школе? Потому что там установленная методология преподавания знаний, которая не предусматривает погружение в энергетику и эмоции. Китайские преподаватели не начинали с грамматики, они просто начинали говорить – эмоционально, активно жестикулируя. Они передавали эти эмоции. Когда я увидел, как они преподают, это меня очень сильно удивило. И, соответственно, мы начали вот эту методику привносить в нашу школу. Первый месяц-полтора мы говорим, а потом уже приступаем к изучению иероглифов, - объясняет он.

Ерсултан убежден, что интерес к китайскому языку будет только расти и в перспективе он может стать столь же востребованным, как английский, особенно в странах, расположенных рядом с Китаем.

Американцы и китайцы – одни из главных популяризаторов своей культуры в мире. Они активно продвигают ее за пределами своих стран, - отмечает он.

По его мнению, казахстанская молодежь должна владеть как минимум четырьмя языками: казахским, русским, английским и китайским. При этом он обращает внимание, что девушки чаще проявляют инициативу в обучении, тогда как юношей нередко приводят родители.

«Я верю в моих учеников, в эту продвинутую молодежь, которая владеет минимум четырьмя языками. Когда я вижу, что именно девочки больше приходят, я жалею наших пацанов. Они отстают, и для них сужается окно возможностей. Причем девочки приходят сами, а мальчиков приводят родители».

Каких-либо возрастных показаний к изучению китайского нет – все зависит от трудолюбия и мотивированности ученика. Если насильно привести за парту, как раньше родители заставляли учиться на юристов и экономистов, то ничего не выйдет.

О планах на будущее

Сегодня Ерсултан Ислам – руководитель и преподаватель языковой школы. Следующий этап – развитие направления по поступлению студентов в китайские университеты. Он мечтает открыть в Казахстане институт по изучению китайского языка и культуры.