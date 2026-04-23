В Актау обновляют дорожную разметку

На одной из автодорог областного центра начались масштабные работы по обновлению дорожной разметки: на участке протяжённостью около 2,7 километра внедрят новую семиполосную схему движения для повышения пропускной способности, передает Lada.kz.
Как сообщили в управлении полиции города Актау, на автомобильной дороге №25 проводятся работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки общей протяженностью порядка 2700 метров.
Работы включают обновление разметки с предварительным удалением ранее нанесенных линий. Планируется внедрение семиполосной схемы (четыре полосы в одном направлении и три - на встречном) с корректировкой параметров полос движения.
Обновление разметки проведут в три этапа:
В городском отделении дорожно-технической инспекции рекомендуют участникам дорожного движения учитывать изменения, заранее планировать маршрут и соблюдать повышенную внимательность на указанных участках.
Схема с нумерацией автодорог в Актау
Комментарии0 комментарий(ев)