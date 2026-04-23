В Актау обновляют дорожную разметку

На одной из автодорог областного центра начались масштабные работы по обновлению дорожной разметки: на участке протяжённостью около 2,7 километра внедрят новую семиполосную схему движения для повышения пропускной способности, передает Lada.kz .

Как сообщили в управлении полиции города Актау, на автомобильной дороге №25 проводятся работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки общей протяженностью порядка 2700 метров.

Работы включают обновление разметки с предварительным удалением ранее нанесенных линий. Планируется внедрение семиполосной схемы (четыре полосы в одном направлении и три - на встречном) с корректировкой параметров полос движения.

Обновление разметки проведут в три этапа:

от перекрёстка 24, 28А и 29А микрорайонов до перекрёстка 28, 28А, 29 и 29А микрорайонов на участке между 28 и 28А микрорайонами (750 метров);

от перекрёстка 28, 28А, 29 и 29А микрорайонов до перекрёстка 19, 28 и 30 микрорайонов и жилого массива «Толкын-1» на участке между 28 и 29 микрорайонами (1150 метров);

от перекрёстка 19, 28 и 30 микрорайонов и жилого массива «Толкын-1» до перекрёстка 19, 19А, 30 и 33 микрорайонов (780 метров).

В городском отделении дорожно-технической инспекции рекомендуют участникам дорожного движения учитывать изменения, заранее планировать маршрут и соблюдать повышенную внимательность на указанных участках.

Схема с нумерацией автодорог в Актау