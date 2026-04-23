В Мангистау обещают повысить пропускную способность железнодорожного вокзала

Председатель Комитета железнодорожного и водного транспорта Минтранспорта РК Нуржан Кельбуганов в ходе рабочей поездки проинспектировал строительство нового железнодорожного вокзала в селе Мангистау, который после модернизации увеличит площадь почти в 12 раз и сможет обслуживать до 2,8 тысячи пассажиров в сутки, передает Lada.kz .

Как сообщает пресс-служба Минтранса, проектом предусмотрено увеличение площади вокзала в селе Мангистау с 764 кв. м до 8 899 кв. м. Пропускная способность возрастет до 2 800 пассажиров в сутки. Новый объект будет оснащен современными инженерными системами, зонами ожидания, сервисной инфраструктурой, а также обеспечен условиями для маломобильных групп населения.

Реализация проекта позволит значительно повысить качество обслуживания пассажиров, создать комфортные условия пребывания и укрепить транспортно-логистический потенциал региона.

По итогам осмотра Нуржан Кельбуганов поручил обеспечить качественное и своевременное завершение строительства вокзала.

Так выглядел вокзал перед началом реконструкции. Фото: КТЖ

Напомним, в Мангистауской области реконструируют вокзалы «Мангистау», «Бейнеу» и «Шетпе».