Новый тариф на канализацию ввели в Актау

Жителям областного центра снизили тариф на водоотведение сточных вод. Однако итоговая сумма в «жировках» изменится незначительно – разница в тарифе составила всего 2,5 тенге, передает Lada.kz .

Ранее в ходе проверки деятельности ГКП «КЖСА» прокуратурой выявлен факт неисполнения тарифной сметы на сумму 30 млн тенге. В соответствии с требованиями закона неисполнение статей затрат утверждённой тарифной сметы является основанием для применения временного компенсирующего тарифа.

Как сообщили в КЖСА, новый компенсирующий тариф по услуге отвода сточных вод вступит в действие с 1 мая и составит 86,10 тенге за куб без учета НДС. Ранее этот тариф составлял 88,6 тенге.

Данные изменения введены в соответствии с решением Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Мангистауской области.

