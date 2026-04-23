В Актау суд обязал работодателя восстановить уволенного водителя

Работодатель уволил водителя спустя полгода после найма, не выдав приказ и не рассчитав. За справедливостью мужчина пошел в суд, передаёт Lada.kz .

Дело о трудовом споре рассматривали в Актауcком городском суде №2. Установлено, что 31 декабря 2024 года между ТОО «Ф» и гражданином Ж. был заключен трудовой договор, согласно которому Ж. с 1 января 2025 года был принят на работу водителем пожарного автомобиля. Но уже 1 июля 2025 года работодатель уволил его, даже не издав соответствующий приказ. Кроме того, мужчине не заплатили за работу в ночное время и в выходные дни.

В ходе судебного разбирательства истец Ж. доказал факт незаконного увольнения и просил восстановить его на работе, взыскать заработную плату за время вынужденного прогула, компенсацию за неиспользованный трудовой отпуск, а также компенсацию морального вреда.

Суд, изучив материалы дела, установил факты нарушения работодателем требований трудового законодательства: трудовой договор не был прекращен в установленном порядке, а также дисциплинарное взыскание в отношении работника оформлено с нарушением требований закона.

Решением суда увольнение признано незаконным, истец восстановлен на прежней должности. Также в пользу водителя с компании взыскано 690 000 тенге за время вынужденного прогула, 57 500 тенге за неиспользованный трудовой отпуск и 100 тысяч тенге компенсации морального вреда.





