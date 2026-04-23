Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
Пляжи и базы отдыха Актау
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
23.04.2026, 17:33

В Актау суд обязал работодателя восстановить уволенного водителя

Общество 0 1 518 Ольга Максимова

Работодатель уволил водителя спустя полгода после найма, не выдав приказ и не рассчитав. За справедливостью мужчина пошел в суд, передаёт Lada.kz.

Иллюстративное фото: envato.com
Иллюстративное фото: envato.com

Дело о трудовом споре рассматривали в Актауcком городском суде №2. Установлено, что 31 декабря 2024 года между ТОО «Ф» и гражданином Ж. был заключен трудовой договор, согласно которому Ж. с 1 января 2025 года был принят на работу водителем пожарного автомобиля. Но уже 1 июля 2025 года работодатель уволил его, даже не издав соответствующий приказ. Кроме того, мужчине не заплатили за работу в ночное время и в выходные дни.
В ходе судебного разбирательства истец Ж. доказал факт незаконного увольнения и просил восстановить его на работе, взыскать заработную плату за время вынужденного прогула, компенсацию за неиспользованный трудовой отпуск, а также компенсацию морального вреда.

Суд, изучив материалы дела, установил факты нарушения работодателем требований трудового законодательства: трудовой договор не был прекращен в установленном порядке, а также дисциплинарное взыскание в отношении работника оформлено с нарушением требований закона.

Решением суда увольнение признано незаконным, истец восстановлен на прежней должности. Также в пользу водителя с компании взыскано 690 000 тенге за время вынужденного прогула, 57 500 тенге за неиспользованный трудовой отпуск и 100 тысяч тенге компенсации морального вреда.
 

 

