В Мангистау призвали следить за сроками поверки газовых счетчиков

В Мангистау напомнили порядок уведомления потребителей о сроках поверки газовых счётчиков и объяснили причины начисления по тарифу при их истечении, передаёт Lada.kz .

В ответ на жалобу жителя Мунайлинского района о том, что газовики изменили тариф из-за истекшего срока поверки газового счетчика, в QazaqGaz Aimaq разъяснили - ответственность соблюдения сроков поверки лежит на потребителе.

В компании отметили, что информация о приближении срока поверки заранее указывается в квитанциях, направляемых потребителям. С 2020 года единый межповерочный интервал для бытовых газовых счётчиков составляет 5 лет.

При этом ответственность за исправность прибора учёта, газового оборудования и своевременное прохождение поверки возлагается на самих абонентов. В случае истечения срока поверки потребителям рекомендуется обратиться в аккредитованную организацию для проведения проверки либо подать заявку на замену счётчика в здании газового хозяйства Мунайлинского района.

Таким образом, в компании подчеркнули, что письменные уведомления направляются через платёжные документы, а дальнейшее соблюдение сроков поверки является обязанностью потребителя.